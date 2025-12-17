×
Kamboçyalı siviller Tayland saldırılarının hedefi oldu: 17 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 13:15

Kamboçya ile Tayland arasında ateşkese rağmen devam eden sınır çatışmalarında, 7 Aralık'tan bu yana 17 Kamboçyalı sivilin yaşamını yitirdiği, en az 438 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığından çatışmalarda yaşamını yitiren sivillere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Aralık'tan 16 Aralık'a kadar 17 Kamboçya vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Çatışmalarda 77 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 438 binden fazla kişinin de yerinden edildiği belirtildi.

Yerinden edilenlerin yaklaşık üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, Tayland'ın saldırılarının sivil altyapıya önemli ölçüde zarar verdiği duyuruldu.

TAYLAND-KAMBOÇYA SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı nedeniyle karşı karşıya.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında başladı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini suçladı.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgesinden tahliye edilirken son çatışmalarda 30'dan fazla kişi öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadelerini kullanmıştı.

