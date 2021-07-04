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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Kamboçya'da zehirli şarap içen 11 kişi öldü

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Kamboçya'da zehirli şarap içen 11 kişi öldü

Kamboçya'da bir cenaze töreninde zehirli şarap içen 11 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi hastanelik oldu.

Kamboçya'da zehirli şarap içen 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Kamboçya'nın güneyinde yer alan Kampot eyaletindeki bir cenaze töreninde zehirli şarap içildiğini açıkladı.

Cenaze töreninde ikram edilen pirinç şarabındaki zehirli madde, 11 kişinin ölümüne yol açtı.

Şaraptan içen 10'dan fazla kişi de hastaneye kaldırıldı. Kamboçya'da zehirli şarap tüketimi, son 1 ayda en az 30 kişinin ölümüne yol açtı.

Düşük maliyeti nedeniyle pirinç şarabı Kamboçya'da düğün, cenaze ve festival gibi etkinliklerde sıklıkla tüketiliyor.

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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