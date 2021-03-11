Kamboçya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti!

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Phnom Penh’te bulunan Kmer Soviet Dostluk Hastanesinde tedavi gören 50 yaşındaki hastanın Kovid-19’dan hayatını kaybettiği belirtildi.

Kamboçya’da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlere uymayanlara hapis cezası da dahil, cezai işlem uygulanmasına izin veren yasa 5 Mart’ta kabul edilmişti.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Phnom Penh’te okullar ve kamuya açık alanlar, 20 Şubat’tan bu yana kapalı tutuluyor.

Hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 2 yılı aşkın süredir faaliyet dışı olan 500 odalı "The Great Duke Phnom Penh" otelini 8 Mart’ta hastaneye çevirme kararı almıştı.

Kamboçya’da bugüne kadar 1163 Kovid-19 vakası tespit edildi.

KAMBOÇYA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLENLERE YÖNELİK ZORUNLU YAKMA EMRİ MÜSLÜMANLARI KAPSAMAYACAK

Kamboçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Müslümanların cesetlerinin yakılmayacağı bildirildi.

Uluslararası basındaki haberlere göre, Başbakan Hun Sen, Kovid-19 kurbanlarına yönelik zorunlu yakma emrinin Müslümanları kapsamadığını açıkladı.

Sen, ülkedeki Müslüman topluluklarla yaptığı görüşmenin ardından Müslümanların Kovid-19'dan ölen yakınlarını "gelenek ve adetlerine" göre defnedebilmelerine izin verildiğini ifade etti.

16,5 milyon nüfusa sahip Kamboçya'da Müslümanlar, nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor.

Ülkede henüz Kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.

Sen, dün, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybı olması durumunda cesedin yakılacağını duyurmuştu.