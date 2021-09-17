Kamboçya'da 6-11 yaş arasına Kovid-19 aşısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diyeRüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye#Rüştü Onur Atilla
Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında iftira suçundan dava açıldıEski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında iftira suçundan dava açıldı#Dursun Çiçek
Batı Şeriada ortalık karıştı: 5 Filistinliyi yaralandı Batı Şeria'da ortalık karıştı: 5 Filistinliyi yaralandı#İsrail
Son dakika... Mersinde toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Mersin'de toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dışişlerinden Nijeryadaki terör saldırısına kınamaDışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama#Dışişleri Bakanlığı
Annesini başına keserle vurarak öldürmüştü TutuklandıAnnesini başına keserle vurarak öldürmüştü! Tutuklandı#Çanakkale
Sabahın erken saatlerinde başlıyor Alışveriş için Bulgaristandan resmen akın ediyorlarSabahın erken saatlerinde başlıyor! Alışveriş için Bulgaristan'dan resmen akın ediyorlar#Edirne Alışveriş
A Milli Takım - Stefan Kuntz hikayesi başlıyor... Kuntz kimdir Bilinmeyen yönleri, Beşiktaş macerası...A Milli Takım - Stefan Kuntz hikayesi başlıyor... Kuntz kimdir? Bilinmeyen yönleri, Beşiktaş macerası...#Stefan Kuntz
Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Ligin takibindeGalatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Lig'in takibinde#Galatasaray
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
HABERLERDünya Haberleri

Kamboçya'da 6-11 yaş arasına Kovid-19 aşısı

#Kamboçya#Koronavirüs#COVID-19
Kamboçyada 6-11 yaş arasına Kovid-19 aşısı

Kamboçya'da aylardır okullara gidemeyen 6-11 yaşlarındaki çocuklara, yüz yüze eğitime dönebilmeleri için Kovid-19 aşısı yapılmasına karar verildi.

Haberin Devamı

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, torunlarına ve üst düzey yetkililerin genç aile üyelerine aşı yapılan etkinlikte, ülke çapında başlayan aşılama kampanyasını tanıttı.

Kamboçya'da yaşları 11'den büyük çocuklar da aşılanırken Hun Sen, sağlık yetkililerine 3-5 yaş arasındaki çocukların aşı olup olamayacaklarının değerlendirilmesi talimatını verdi.

İlgili Haberler:

Flaş karantina kararı! Sağlık Bakanlığı duyurduMilyonları ilgilendiren 'Deli Dumrul' vergisine Yargıtay 'dur' dedi Mersin'de toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Kamboçya'da, şubatta başlayan aşılama kampanyasında, aşılamaya uygun halkın yaklaşık yüzde 72'si en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamboçya#Koronavirüs#COVID-19