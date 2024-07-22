Kamala Harris sessizliği! Obama adını bile anmadı...

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından, Harris'e destekte bulunanların yanında adaylığı için sessiz kalanlar da oldu.

CLİNTON AİLESİNDEN DESTEK

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, yaptıkları yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde çok büyük başarılar kaydettiğini belirttikleri Joe Biden'a teşekkür etti ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini bildirdi.

OBAMA DESTEĞİNİ AÇIKLAMADI

Eski ABD Başkanı Barack Obama Biden'ın çekilme kararı sonrası yayınladığı yazılı açıklamasında, Biden'ın ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirtti.

Biden'ın yaklaşık 4 yıl boyunca ülkeyi Donald Trump başkanlığından "koruduğu" değerlendirmesinde bulunan Obama, Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti. Açıklamasında açık şekilde Harris'in adaylığına destek vermeyen Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz." mesajını verdi.



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ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times Obama'nın Harris konusundaki sessizliğini masaya yatırdı. Obama'nın mesajında Harris'in adını bile geçirmemesinin 'dikkat çekici' olduğunu vurgulayan NYT, Cumhuriyetçilerin bunu bir 'küçümseme' olarak yorumladığını yazdı

Obama'ya yakın kişiler, bundan çok fazla anlam çıkarılmaması gerektiğini belirterek, eski ABD başkanının doğuştan gelen ihtiyatlılığına dikkat çekti ancak NYT haberinde iki isim arasında gerginlik olabileceğini işaret eden ifadeler kullandı;

"Biden son derece gururlu bir adam ve 2016 kampanyasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı sessizce desteklediği için Obama'yı hiçbir zaman tam olarak affetmedi. Biden hala şans verilseydi o yıl eski Başkan Donald J. Trump'ı yenebileceğine inanıyor. Çevresindekilerin söylediğine göre, Biden ayrıca Obama'nın kendisine adaylıktan çekilmeyi düşünmesi gerektiğini söylemesinden de memnun olmadı."



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Demokrat Parti'nin etkili isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ABD Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından, Harris konusunda sessiz kaldı.

Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden her zaman ülkeyi öncelikli tutan bir vatanseverdir." ifadesini kullandı.Biden'ın vizyonu, değerleri ve liderliğinin kendisini Amerikan tarihindeki en önemli başkanlardan biri yaptığını vurgulayan Pelosi, kendisine minnettar olduğunu kaydetti.

Pelosi, "Tanrı Amerika'yı Biden'ın iyiliği ve mükemmelliğiyle kutsadı." ifadesine yer verirken, Harris'e ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.



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Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Biden'ın her Amerikalının minnettarlığını hak ettiğini belirterek, "Demokrasi, ittifaklar, ekonomik adalet ve gezegenimizin geleceği için şimdi Donald Trump'ı yenen tek kişiyi dinleme ve Başkan Yardımcısı Harris'i sonraki ABD Başkanı yapabilmek için Başkan Biden'a katılma zamanı. Vicdan sahibi hiçbir vatandaş kenarda kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Senatör Elizabeth Warren, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın 5 yılda birçok başarıya imza attığını belirterek, Biden'ın 2020'de Trump'ı yendiğini ve 2024'te bunun için tekrar bir şans verdiğini ifade etti.

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Warren, Biden'ın özverili tutumunun bir hediye olduğunu ve boşa harcanmaması gerektiğini kaydederek, "Başkanlık için Kamal Harris'i destekliyorum." ifadesini kullandı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Haley Stevens da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'a liderliği ve ABD halkına hizmeti için teşekkür ederek, Harris'i destekleyeceğini aktardı.

California Temsilcisi Mike Levin da X sosyal medya hesabında, Harris'in ülkeyi ileri taşıyacak ve Trump'ı yenecek doğru kişi olduğunu belirtti.

Delaware Temsilcisi Lisa Blunt Rochester de yaptığı yazılı açıklamada, Harris'ten daha donanımlı daha iyi bir kişi ya da lider olmadığını vurguladı.

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Kongre İspanyol Grubu, Temsilciler Meclisi Demokrat Grubu Başkan Yardımcısı Ted Lieu, Kongre Yenilikçi Grup Temsilcisi Pramila Jayapal, Kongre Siyahi Grubu, Biden'ın kampanya eş başkanı Jim Clyburn, Delaware Senatörü Chris Coons, Temsilciler Meclisi Üyesi Jared Huffman, Temsilciler Meclisi Üyesi Hillary Scholten, California Temsilcisi Robert Garcia, Michigan Temsilcisi Debbie Dingell, Ohio Temsilcisi Emilia Sykes, California Senatörü Alex Padilla, California Temsilcisi Adam Schiff, Oregon Temsilcisi Val Hoyle, Temsilci Jamie Raskin, New Jersey Temsilcisi Andy Kim, Hawaii Senatörü Mazie Hirono ve Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin de Harris'i destekleyenler arasında yer aldı.

ANKETLERDE DAHA DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR

Anketler Harris’e olan kamuoyu desteğinin en az Biden kadar düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca Donald Trump ile başa baş eşleşmede de durumu Trump - Biden eşleşmesinden çok farklı değil.

Kamala Harris’in başkan yardımcılığı koltuğunda sarsıntılı günleri oldu.Görevdeki ilk zamanlarında Harris’e, Meksika sınırı kaynaklı göçün altında yatan nedenlerle mücadeleyi yönetmesi görevi verildi. Bu hassas bir başlıktı ve attığı bazı yanlış adımlar ile yaptığı bazı açıklamalar Harris'i eleştirilerin odağına koydu.

Sonrasında, kürtaj hakları konusunda Biden yönetiminin sözcülüğünü yaparak bu başlıkta yetkin olmuş olsa da, ilk günlerde bıraktığı izlenim üzerine yapıştı.Son ve belki de en önemli olansa, 2020 başkanlık yarışında Harris Demokratlar'ın adayı olmak istemiş ancak çok kötü bir performans göstermişti.

Adaylık yarışının ilk günlerine iyi başlamışken sonrasında yalpalayan röportajlar, net bir şekilde tanımlanmış siyasi vizyon eksikliği ve kötü yönetilen bir seçim kampanyasının birleşimiyle, henüz başında yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Harris’i tercih etmek Demokratlar için bir risk ama bu noktada güvenli bir seçenek de yok. Donald Trump zaferi olasılığının bulunduğu bir yarışta riskler olabildiğince yüksek.

California Temsilcisi Salud Carbajal da Harris için "yönetimde önemli bir ses olarak kendini kanıtlamış bir lider" nitelendirmesi yaparak, onu Demokrat Parti'nin gelecek süreçteki adayı olarak tamamen desteklemekten onur duyduğunu belirtti.