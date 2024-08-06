Kamala Harris'in yardımcısı belli oldu

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Partide başkan yardımcısı adayı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Demokratların başkan adayı Harris, X hesabından yaptığı açıklamada, "Tim Walz'dan seçime beraber girmeyi istediğimi açıklamaktan gurur duyuyorum. Bir vali, bir takım koçu, bir öğretmen ve bir gazi olarak orta sınıf aileler için çok şey yaptı. Onu ekibimizde görmek harika." ifadelerini kullandı.

Harris'in Walz'u seçmesindeki ana etkenin, ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını alabilmek olduğu belirtiliyor.

Kamuoyunda etkili bir hatip olarak tanınan ve liberal görüşleriyle bilinen Walz, kendisi de beyaz Amerikalı bir erkek siyasi figür olarak Harris'i dengeleyebilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.

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Harris'in, bugün kritik eyaletlerden Pennsylvania'da yapılacak seçim mitingine Walz ile çıkması ve seçmenlere ilk kez beraber poz vermesi bekleniyor.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos'ta Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

TIM WALZ

Nebraska'da 1964 yılında doğan Walz, Amerikan ordusunda ulusal muhafız olarak 24 yıl görev yaptı ve astsubay kıdemli başçavuş rütbesine yükseldikten sonra emekli oldu.

Minnesota'ya 1990'larda taşınan ve burada sosyal bilimler alanında dersler veren Walz, Amerikan futbolu koçluğu ile de tanınıyor.

Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bir bölgede ilk kez 2006 yılında Kongre seçimlerine giren Walz, 2018'de Minnesota Valisi olana kadar 12 yıl boyunca aynı bölgeden Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilmeyi başardı.

Minnesota Valiliği görevine 2018 yılında seçilen Walz, özellikle televizyonlardaki etkili konuşmalarıyla Demokrat seçmen nezdinde geniş bir kitleyi etrafında toplamıştı.

Parti içinde oldukça liberal bir çizgiyi temsil eden Walz, valiliği döneminde kendi eyaletinde kürtaj hakları konusunda net politikalar izlemiş, öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı yapmış, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımına izin vermiş ve yenilenebilir enerji konularında net hedefler koymuş bir isim olarak biliniyor.