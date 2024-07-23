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Kamala Harris'in seçim kampanyasına son 24 saatte 81 milyon dolar bağış yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Kamala Harris#Joe Biden
Kamala Harrisin seçim kampanyasına son 24 saatte 81 milyon dolar bağış yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 00:54

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından geri çekilmesinin ardından yarışa dahil olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim kampanyasına son 24 saatte 81 milyon dolar bağış yapıldı.

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ABD'de seçim yarışı devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim kampanyasına son 24 saatte 81 milyon dolar bağış yapıldı.

"BU, TARİHTEKİ EN BÜYÜK 24 SAATLİK ARTIŞ"

Harris'in kampanya sözcüsü Ammar Moussa, "Harris'in seçim kampanyasının ilk 24 saatinde 81 milyon dolar topladık. Bu, tarihteki en büyük 24 saatlik artış” dedi.  

Son 24 saatte 880 bin bağışçının katkıda bulunduğu belirtilerek, bağışçıların yüzde 60'ının 2024 seçimleri için ilk bağışlarını yaptıkları aktarıldı.

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#ABD#Kamala Harris#Joe Biden

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