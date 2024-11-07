Kamala Harris'in çöküşü: Yenilgiye ne sebep oldu? Harris’in hataları neydi?

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ABD’deki 60. Başkanlık yarışında, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris karşı karşı geldi. 47. ABD Başkanı seçilen Trump, seçim yarışına eski başkan Joe Biden ile başlasa da Biden’ın yarıştan çekilmesiyle birlikte yeni rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu.

Çekişmeli başlayan yarış, Kamala Harris’in önemli eyaletleri kaybedip sessizliğe gömülmesiyle hızla sona erdi. Demokrat Parti kurmayları önümüzdeki süreçte, kaybın arka planını anlayabilmek amacıyla oylama verilerini inceleyecek olsa da seçmenlerle bağlantı kuramayan ve gaf yapmaya eğilimli bir adayın seçilmeyeceği orta çıktı.

Yazın ortasında yarıştan çekilme kararı almasının ardından başkan adaylığına Harris yükseltildi. Ancak Harris’in Trump ile açılan arayı kapatmak için dört aylık bir süreci yönetmesi gerekti. Ne yazık ki Harris, bu süreci yönetemedi ve her fırsatta başarısız oldu.

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Harris’in başarısız geçen 13 haftalık kampanya sürecinde neler oldu?

KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMAKTAN KAÇTI



Demokratların adayı, ilk üç haftası boyunca hiçbir açıklama yapmadı ve röportaj teklifini kabul etmedi. Adeta kamuoyu önüne çıkmaktan kaçan Harris, televizyondaki ilk röportajına ise yanına başkan yardımcısı adayı Tim Walz’u alarak çıktı.

Gelen röportaj tekliflerini değerlendirmeyen Harris, kampanya ekibinin sloganları ve mesajları üzerinde en üst düzey kontrol sağladı. Ancak Harris’in bu tutumu, gaf yapmaktan korkuyormuş gibi görünmesine sebep oldu. Aynı zamanda eleştirmenler, Harris’in bu stratejisini hakkında “saklayacak bir şeyleri olduğunu ya da politikalarından emin olmadığını” söyledi.

AKSANI ALAY KONUSU OLDU

ABD Başkanı Trump’ın aksine Harris, gerçekçi olmayan söylemlerde bulundu.

Kamuoyu önünde 'sahte aksan' kullandığı için sürekli eleştirilere maruz kalan 60 yaşındaki Harris, düzenlediği mitinglerde farklı ırktan katılımcılara göre sesini ve temposunu değiştirdiği için alay konusu oldu.

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Harris’in, bir başka alay konusu olan konuşması ise “din adamı gibi vaaz verdi” benzetmesi yapılan Pennsylvania'daki bir kilisede yaptığı konuşması oldu konuşması oldu.

Michigan'da düzenlediği mitingde işçilere seslenen Harris, burada yaptığı konuşmasında şehir aksanı taklidi yapmakla suçlandı.

YANLIŞ YAYIN

ABD’nin 60. Başkanlık yarışında podcast yayın türü kendini gösterdi.

Trump, Logan Paul ve Theo Von gibi popüler podcast yayıncılarıyla yaptığı görüşmelerden milyonlarca indirme elde ederek bunları tam etkili bir şekilde kullandı. Ancak Harris, kadınlara yönelik popüler bir podcast yayını olan “Call Her Daddy” (Babacığım diye çağır) yayınına katılarak tepki aldı.

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Sunucu Alexandra Cooper’ın sorduğu Gazze’deki savaş ve kasırga felaketlerine yönelik soruları zayıf bulan dinleyiciler, “Harris, Z kuşağını etkilemeye çalışıyor” diyerek eleştirdi.

Daha da kötüsü podcast yayıncısı Joe Rogan’ın programında yaşandı. Trump ve yardımcısı James David Vance saatlerce Rogan ile sohbet ederken Rogan, Harris’in sadece 45 dakikalık kayıt yapmayı kabul ettiğini ve Teksas’taki stüdyosuna gitmeyi reddetiğini söyledi.

GERÇEKTEN ÇALIŞTI MI? YOKSA YALAN MI?

Harris’in kampanyacıları, 1983’te Howard Üniversitesi’ndeki ilk yılından ikinci yılına kadar Kaliforniya’daki bir McDonald’s şubesinde çalıştığını söyledi. Ancak Cumhuriyetçiler, bu bilgiyi “Sıradan ve çalışkan bir Amerikalı gibi görünmek için ortaya atılmış uydurma bir söylem” ifadesiyle karalamaya çalıştı.

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New York Times gazetesinin Harris’in bir okul arkadaşıyla yaptığı röportajında, bu bilgiyi kanıtlayacak fotoğraf ya da kayıt olmaması “Harris yalan mı söylüyor?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Harris’in McDonald’s şubesinde çalıştığı tartışmalarını fırsat bilen Trump, Philadelphia’daki bir McDonald’s şubesinde çalışarak büyük sempati kazandı. Patates kızartan, yemek servisi yapan Trump, Harris ile “Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım” diyerek dalga geçti.

LAF SALATASI

Kendisine sorular sorulara Harris, sık sık dolambaçlı ve karmaşık cevaplar verdi. Sonucu olmayan cümleler kuran Harris, basit ve anlaşılır cevaplar vermemesi nedeniyle “laf salatası” yapmakla suçlandı.

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90 dakika süren bir oturumda Harris, kendisine sorular iç politika ve dış politika konusundaki sorulara net cevaplar veremedi. Barack Obama'nın seçilmesinde önemli payı olan Demokrat Partili stratejist David Axelrod, Harris’in performansını “laf salatası yaptı” diyerek eleştirdi.

POLİTİKALARDA GERİ VİTES

Harris 2019’da senatör seçildiğinde, hidrolik kırılma yöntemiyle doğal gaz çıkarma yasaklayacağını söyledi. Ancak 2024 yarışında Harris, bu yöntemin ekonomi için hayati önlem taşıdığını savundu.

Harris, bir önceki döneminde güney sınırına duvar inşa etmek isteyen Trump’ı “Amerikan karşıtı” olarak nitelendirdi. Ancak Harris, göçmen sorununun seçmenler üzerinde etkisi olduğunu anlayınca sınır için harcama yapma sözü verdi.

SEÇİM GECESİ GAF YAPTI

Bir seçmenle telefonda konuştuğunu iddia eden Harris, akıllı telefonunu kameralara doğru çevirerek hayati bir gafa imza attı. Telefon görüşmesi yapmadığı anlaşılan Harris, telefonda konuştuğunu söylediği kişiye “Oyunuzu kullandınız mı?” diye sordu. Sonrasında dinliyormuş gibi duraksayan Harris, “Oy kullandınız, teşekkürler!” dedi.

Harris’in imza attığı bu gafa, sosyal medyada “Kamala’nın yaptığı her şey sahte ve numaradan” tepkisi gecikmedi.