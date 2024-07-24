Kamala Harris seçim startını verdi… Hemen direksiyon başına geçti, ilk işi Trump’a yüklenmek oldu: Ya bir savcı olan beni ya da bir suçluyu seçeceksiniz!

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ABD Başkanı Joe Biden, üst düzey Demokrat Partili isimler ve bağışçıların haziran sonundaki televizyon tartışmasında Trump’a karşı kötü bir performans sergilemesinden sonra artan baskısına boyun eğmiş ve pazar günü başkanlık yarışından çekildiğini açıklamıştı. Biden, başkan adaylığı için Harris’e destek vermişti.

Joe Biden seçim yarışını bıraktığını açıklarken yardımcısı Kamala Harris'i yerine aday olarak göstermişti... Harris'in adaylığı ağustos ayının ortasında yapılacak kongrede kesin olarak belli olacak ancak karşısına bir başka partilinin çıkmayacağı şimdiden kesi gibi

İLK MİTİNGİNDE TAM NOT ALDI

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Biden’ın adaylıktan vazgeçmesiyle kritik seçimlere 100 gün kadar bir süre kalmışken Demokrat Parti adayı olarak ilk kez seçmenin karşısına geçen Harris’in enerjik ve heyecanlı bir şekilde yaptığı ateşli miting konuşması politika yorumcularından tam not aldı.

Harris ilk mitingine ABD başkan yardımcılarına tahsis edilen Air Force Two uçağıyla gitti

Biden'a kendisine olan güveni için teşekkür eden Harris, bu güveni boşa çıkarmayacağını ve Trump'ı yenerek başkanlık seçimlerini kazanacağını savundu. Joe Biden’ın anketlerde geriye düştükten sonra yarıştan çekilmesiyle umutsuzluğa kapılan Demokrat Parti’nin Kamala Harris hamlesiyle bir nebze de olsa toparlanıp kağıt üzerindeki oy oranını artırması bekleniyor.

"TRUMP ÜLKEMİZİ GERİ GÖTÜRMEK İSTİYOR"

Amerikan değerleri için Trump'la mücadele etmeye hazır olduğunu dile getiren Harris, "Bizim mücadelemiz gelecek içindir, mücadelemiz özgürlük içindir. Donald Trump ise ülkemizi geri götürmek istiyor" dedi.

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Harris’in başkan adayı olabilmesi için gereken delege sayısına ulaştığı açıklanmıştı; Harris bunun hemen ardından da ilk mitingini düzenlemiş oldu. Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

ANKETLERDE ÖNE GEÇTİ

Biden’ın çekilmesinden sonra Harris’in seçim kampanyasına 36 saat içinde 100 milyon dolar bağış yapıldı. Ayrıca, Isos’un yaptığı yeni bir ulusal ankete göre Harris, % 44 ile, % 42 destek alan Trump’ın önüne geçti. Harris kamuoyunun karşına ilk kez çıktığı mitingde de Trump’a yüklendi.

Kamala Harris halkın karşısına çıktığı ilk mitingde kendisinin bir savcı, rakibi Trump'ın ise görev yaparken soruşturduklarına benzeyen bir suçlu olduğunu hatırlatıp "Ya bir savcıyı ya da bir suçluyu seçeceksiniz" dedi

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Seçim kampanyasının ilk konuşmasında, başkanlık seçimlerinin eski bir savcıyla hüküm giymiş bir suçlu arasındaki bir tercih olacağını belirten Kamala Harris Trump’ı savcılık günlerinde soruşturduğu “sahtekarlara” benzetti.

Harris rakibine “Her türlü faili soruşturdum. Kadınları taciz eden sapıklar. Müşterilerini soyan sahtekarlar. Kendi çıkarı için kuralları ihlal eden hilebazlar. Yani Donald Trump gibileri iyi biliyorum derken, dediğime inanın” sözleriyle seslendi.

Harris’i dinleyen binlerce kişi ise Trump’ın adı her geçtiğinde “Hapse atın” sloganları attı.

TRUMP'A YÜKLENDİ: YA ÖZGÜRLÜK YA KAOS!

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Harris, başkan seçilmesi halinde önceliklerinin çocuk yoksulluğu ile mücadele, sendika hakları, uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ve “onurlu bir şekilde emekli olabilmek” olacağını söyledi. Harris, seçim konuşmasında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile kendi arasındaki tercihin “özgürlük ve kaos arasında tercih meselesi” olacağını ifade etti.

Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'ın milyarderler tarafından desteklendiğini ve şahıslar ile şirketlerin özel çıkarlarını temsil ettiğini, kendi seçim kampanyasının ise “önce halk” dediğini iddia etti. Rakibi Trump'ın politikalarının köhneleşmiş ve geri kalmış olduğunu savunan Harris, “Geri gitmiyoruz. Neden geriye gitmediğimizi size söyleyeyim. Bizimkisi, gelecek için verilen bir mücadele” sözleriyle kendisini dinlemeye gelen kalabalığı coşturdu.

Time dergisi Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerini Kamala Harris'e bırakmasını bu kapakla duyurmuştu... Harris Trump karşısında seçilmeyi başarırsa ABD'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçecek