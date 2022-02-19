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Kamala Harris: Rusya'ya yaptırımlar hızlı, şiddetli ve birleşik olacak

#Kamala Harris#RUSYA#Yaptırım
Kamala Harris: Rusyaya yaptırımlar hızlı, şiddetli ve birleşik olacak

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Rusya'ya uygulanacak herhangi bir yaptırım, hızlı, şiddetli ve birleşik olacaktır" dedi.

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Münih Güvenlik Konferansı’na katılarak Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak ekonomik yaptırımlar olduğunu vurguladı. Harris yaptığı açıklamada, "ABD ve müttefikler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde önemli ve benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlar uygulayamaya hazırdır. Rusya'ya uygulanacak herhangi bir yaptırım, hızlı, şiddetli ve birleşik olacaktır. Bu kapsamlı ve koordineli tedbirlerin uygulanması, sorumlu tutulması gerekenlere büyük zarar verecektir. Ekonomik tedbirlerle de durmayacağız. Doğu kanadındaki NATO müttefiklerimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

NATO'NUN HER KARIŞINI SAVUNACAĞIZ

Harris konuşmasının devamında, "Bugün Avrupa güvenliğinin temeli Ukrayna'da doğrudan tehdit altında. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana bu forum bu kadar korkunç koşullar altında yapılmamıştı. Hükümetler tarafından korunması gereken devredilemez haklar korunmalıdır. Ulusal sınırlar zorla değiştirilmez. ABD kuvvetleri, Ukrayna içinde savaşmayacak ancak NATO topraklarının her karışını savunacaktır. ABD, Ukrayna halkını desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

RUSYA YALAN VE PROPAGANDA YAYIYOR

Harris, Rusya'nın "dezenformasyon, yalan ve propaganda yaydığını" söyleyerek, "Rusya hepimize çok tanıdık bir oyun oynuyor. İstila için sahte bir bahane üretirken bilgisizliğini ve masumiyetini savunmaya çalışıyor. Batı, provokasyon gibi görünen raporlar alıyor” şeklinde konuştu. Harris, batının artık daha güçlü ve birleşik olduğunu belirtirken, bunun Rusya tarafından hafife alınmaması gerektiğini savundu. Harris, “Bugün amacımızda netiz ve vizyonumuza daha da çok güveniyoruz. batının gücü hafife alınmamalı" dedi. Harris ayrıca, Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu iddia etmeye devam etmesine rağmen, "eylemlerinin sözleriyle uyuşmadığını" da sözlerine ekledi.

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#Kamala Harris#RUSYA#Yaptırım

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