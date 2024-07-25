Kamala Harris hızlı başladı

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Pazar günü ABD Başkanlığı için adaylığını resmen açıklayan ve 24 saat içinde Demokrat Parti adaylığı için yeterli delege sayısını yakalayan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, önce Delaware’deki seçim kampanyası genel merkezini daha sonra da hayati eyaletlerden biri olan Wisconsin’i ziyaret ederek 3.5 aylık maratona hızlı bir giriş yaptı.

TRUMP’A ÇATTI

Rakibi Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’a çatan Harris, California’daki savcılık geçmişine atıfta bulunarak Trump’a yönelik suçlamaları gündeme getirdi: “Bir savcı olarak cinsel istismar konusunda uzmanlaştım ve Trump cinsel istismardan sorumlu bulundu.” Harris ayrıca büyük Wall Street bankalarına karşı mücadele ettiğini ve dolandırıcılık davaları açtığını hatırlatarak “Donald Trump daha yeni dolandırıcılıktan 34 suçtan suçlu bulundu” dedi.

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ANKETLERDE ÖNE GEÇTİ

Harris’in adaylığını açıklamasından sonra yapılan ilk Reuters/Ipsos anketine göre 59 yaşındaki aday, Trump’ın önünde çıktı. Pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen ankette Harris yüzde 44 oy alırken Trump yüzde 42’de kaldı. Trump’ın anketçisi Tony Fabrizio ise bu artan desteğin geçici olduğunu savunarak anketin güvenilirliğini sorguladı.

LİBERAL CALIFORNIA SAVCISI

Uzun süredir ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik kampanya yürüten ve tüm enerjisini Biden’a karşı saldırılara yönlendiren Trump kampanyası, Harris’e yönelik strateji belirlemede zorlanıyor. Harris’in açıklarını bulmaya çalışan Trump kampanyası şu ana kadar Harris’i “liberal California savcısı” olmakla suçluyor. Harris’in savcılık yaptığı dönemlerde suçla mücadelede sınıfta kaldığını iddia eden Trump cephesi ayrıca kendisinin “Yasadışı Göç Çarı” yapıldıktan sonra ülkeye milyonlarca yasa dışı göçmen girmesine izin verdiğini öne sürüyor.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki hitabına katılmayan Kamala Harris, bugün kendisi ile ikili görüşme yapacak. Netanyahu ile görüştükten sonra seçim kampanyasına ara vermeden devam edecek olan Harris, Teksas’ta öğretmenlerle buluşacak.

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KANIT GİBİ GÖRÜNTÜLER

SUİKASTÇI ÖNCEDEN TESPİT EDİLMİŞ

ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a düzenlenen suikast girişiminden hemen sonra polislerin vücut kamerasından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, saldırgan Thomas Matthew Crooks’un Trump’ı hedef almadan önce tespit edildiği iddialarını doğruladı. Iowa Senatörü Chuck Grassley’in sosyal medya hesabından yayınladığı kayıtta 20 yaşındaki saldırganın kanlar içindeki cesedinin hemen yanı başında, bir Gizli Servis ajanı, Beaver County Acil Servis Birimi görevlisine “Demek adam bu” diye sorduğu; görevlinin de “Evet bu o” diyerek cevap verdiği anlaşılıyor. Ayrıca görüntülerden saldırı öncesinde bir keskin nişancının saldırganı tespit ettiği ve fotoğraflarını çekerek kolluk kuvvetlerine gönderdiği anlaşılıyor.

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UYGUN KORUMA SAĞLANMADI

Öte yandan Trump, suikast girişiminin ardından eleştirilerin odağındaki isim olan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle’in istifasını değerlendirdi ve “Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlanmadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım” ifadesini kullandı.