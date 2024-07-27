Kamala: Gazze’de sessiz kalmayacağım

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çarşamba günü ABD Kongresi’nde yaptığı skandal hitap sırasında yerinde bulunmayarak Teksas’ta seçim programına katılan ABD Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris, perşembe günü Netanyahu ile Beyaz Saray’da ikili görüşme yaptıktan sonra Gazze’deki trajedilere sessiz kalmayacağını söyledi. Gazze’de son dokuz ayda yaşananları “yıkıcı” olarak tanımlayan Harris, “ölü çocukların ve güvende olabilmek için kaçan, bazen ikinci, üçüncü veya dördüncü kez yerinden edilen çaresiz aç insanların görüntüleri” karşısında gözlerini kapatamayacağını söyledi. Harris ayrıca “acılara karşı duyarsızlaşmamıza izin veremeyiz ve ben de sessiz kalmayacağım” dedi.

SAVAŞI BİTİRME VAKTİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın mayıs ayının sonunda duyurduğu üç aşamalı ateşkes ve rehine anlaşmasını hatırlatan Harris, anlaşmanın ilk aşamasında, İsrail ordusunun Gazze’deki nüfus merkezlerinden çekilmesi de dahil olmak üzere tam bir ateşkes getireceğini ve ikinci aşamasında da İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekileceğini ve bununla birlikte tüm düşmanlıkların kalıcı olarak sona ereceğini belirtti. Harris, “Bu savaşın sona ermesinin, İsrail’in güvenli olduğu bir şekilde sona ermesinin zamanı geldi” derken “Haydi bu anlaşmayı tamamlayalım” diye ekledi.

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İSRAİL DEVLETİNE BAĞLIYIM

Başbakan Netanyahu’ya Gazze konusunda ciddi endişelerini aktardığını söyleyen Harris, çocukluğundan bu yana İsrail devletine güçlü bir şekilde bağlılığa sahip olduğunun da altını çizdi. “Genç bir kızken İsrail’de ağaç dikmek için para topladığım zamandan, Senato’daki ve şimdi Beyaz Saray’daki zamanıma kadar, İsrail devletinin varlığına, güvenliğine ve İsrail halkına sarsılmaz bir bağlılığım oldu” diyen Harris, yaptığı ikili görüşmede Netanyahu’ya ayrıca İsrail’in kendisini İran ve İran destekli milisler de dahil olmak üzere her zaman savunabilmesini sağlayacağını söylediğini açıkladı.

BIDEN İLE DE BULUŞTU

Harris ile görüşmesinden önce yine Beyaz Saray’da ABD Başkanı Biden ile buluşan Netanyahu, Biden’a “gururlu bir İrlandalı-Amerikalı siyoniste, 50 yıllık kamu hizmetiniz ve İsrail Devleti’ne verdiğiniz 50 yıllık destek için teşekkür etmek istiyorum” diyerek başladı. Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasıyla ilgili devam eden müzakereleri ayrıntılı olarak görüştükleri bildirildi. Açıklama, “Başkan Biden, (iki taraf arasında) kalan mesafelerin kapatılması, anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması, rehinelerin eve getirilmesi ve Gazze’deki savaşa kalıcı bir son verilmesi gerektiğini ifade etti” dedi. Başkan Biden’ın ayrıca ABD’nin, Hamas, Hizbullah ve Husiler de dahil olmak üzere İran ve İran’ın vekil güçlerinden gelen her türlü tehdide karşı İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yinelediğinin de altı çizildi.