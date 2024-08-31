Kamala düş kırıklığı yarattı: İlk medya sınavında kırık not

Haberin Devamı

CNN’de toplamda yaklaşık 20 dakika süren ve hayal kırıklığı yaratan röportaja Harris’in başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz da katıldı. En öncelikli hedefinin alım gücünü yükseltmek ve orta sınıfı güçlendirmek olduğunu söyleyen Harris, özellikle markette fiyatların hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti.

‘FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE’

Harris, “Amerikan halkı bunu biliyor. Ben de biliyorum. Bu yüzden gündemimde market fiyatlarını düşürmek için yapılması gerekenler var, örneğin fahiş fiyat uygulamasıyla mücadele etmek gibi” dedi. Fakat başkan yardımcısı bunu nasıl hayata geçireceğine ilişkin bir yol haritası paylaşmadı.

‘GÖÇMEN KRİZİNİ ÇÖZECEĞİM’

Biden’ın yerden yere vurulduğu bir konu olan yasa dışı göçten bahseden Harris, bu yılın başında Kongre’ye bir yasa tasarısı getirdiklerini ancak rakibi Donald Trump’ın tasarıyı ve süreci sabote ettiğini iddia etti. Ayrıca Harris, başkan olursa bu yasayı yine geçirmeye çalışacağını söyledi.

Haberin Devamı

‘İSRAİL’E DESTEĞİM BİTMEZ’

Biden-Harris yönetiminin 7 Ekim’den bu yana Netanyahu hükümetine verdiği desteğin devam edip etmeyeceği konularına da değinen Harris, “Çok net olmak istiyorum, İsrail’in savunmasına ve kendini savunma yeteneğine olan bağlılığım kesin ve sarsılmaz, bu değişmeyecek” dedi. Çok fazla masum Filistinlinin öldürüldüğünü ve ateşkes anlaşmasına varılması gerektiğini söyleyen Harris, buna ek olarak iki devletli bir çözüm için çalışılması gerektiğine inandığını belirtti.

‘KREP YAPARKEN ÖĞRENDİM’

Biden’ın seçim yarışından çekildiği 21 Temmuz gününü aktaran Harris, Biden’ın çekilme kararından aynı gün telefonda haberi olduğunu söyledi. Harris, “Pazar günüydü. Ailem bizimle birlikte kalıyordu. Krep yapıyordum. Telefon çaldı, arayan Joe Biden’dı ve bana kararını söyledi. Ona ‘Emin misin?’ diye sordum. O da ‘evet’ dedi ve böyle öğrendim” sözleriyle anlattı.

MÜNAZARAYA ÇIKACAKLAR

Mülakatı eleştiren Trump, “Yoldaş Kamala ile münazara yapmak ve onu olduğu gibi sahtekâr olarak ifşa etmek için sabırsızlanıyorum” dedi. Harris’in 10 Eylül’deki münazaraya kadar başka bir kanala çıkıp çıkmayacağı şu an belirsiz.