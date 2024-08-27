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Kamala 540 milyon dolar topladı

Güncelleme Tarihi:

#Kamala Harris#Bağış#Trump
Kamala 540 milyon dolar topladı
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 07:00

Demokrat Parti’nin rakamlarına göre ABD başkan adayı Kamala Harris, geçen ay adaylığı Başkan Joe Biden’dan devraldığından bu yana yarım milyar dolardan fazla bağış topladı.

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TABAN DESTEKLİYOR

21 Temmuz’da Başkan Biden’ın adaylığı bırakması ve kendisine devretmesinden sonra 24 saat içinde 81 milyon dolar toplayarak bir rekor kıran Harris’in geçen hafta gerçekleştirilen Demokrat Parti kurultayı sırasında da 40 milyon dolar topladığı duyuruldu. Toplamda Harris’in son bir ayda 540 milyon dolar destek aldığı belirtildi. Harris’in seçim kampanyası, kurultay haftasında “tabandan daha önce benzeri görülmemiş bağışlar” geldiğini öne sürerken, geçen haftaki bağışların üçte birinin ilk kez bağış yapanlardan geldiğini de belirtti.

TRUMP’I ZORLUYOR

Biden’ın adaylıktan çekilmesinden sonra anketlerde büyük bir atak yapan ve Trump ile aradaki açık ara farkları eritip bazı salıncak eyaletlerde öne geçen Harris, aynı heyecanı bağış kampanyalarında da yaratmış durumda. Demokrat Parti’nin elindeki yarım milyar dolardan fazla bağış karşısında rakibi Donald Trump’ın ise 1 Ağustos itibariyle elinde 327 milyon doları olduğu duyurulmuştu.

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#Kamala Harris#Bağış#Trump

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