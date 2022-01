Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu! Anne babasına kavuştu ama...

Haberin Devamı

Sosyal medyanın özellikle gençler üzerindeki yıkıcı etkilerini bilmeyen kalmadı. Ancak birazdan okuyacaklarınız bugüne kadar şahit olduğumuz hikayelerin çok ötesinde.

Her şey Çinli genç Liu Xuezhou'nun biyolojik ailesini bulma çabalarıyla başladı. Bir lise öğrencisi olan Liu, bebekken evlat edinilmişti ve kendisini dünyaya getiren anne babayla tanışmak istiyordu.

Bu arayışıyla ilgili olarak Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo platformunda bir videolu gönderi paylaştı. Üstelik kısa süre içinde de emeline kavuştu. Polis ufak bir çabayla Liu'nun biyolojik ailesini buldu. Biyolojik anne ve baba yıllar önce ayrılmış ve başkalarıyla evlenmişti. Ancak bu bir sorun yaratmadı. Genç, anne ve babasıyla bir araya getirildi.

Liu'nun birkaç gün sonra TikTok'un Çin'deki versiyonu Douyin üzerinden paylaştığı fotoğrafları görenler "Ne güzel" demeden duramazdı. Fotoğraflarda hep beraber yemek yiyorlardı. Liu'nun babası buluşmayı organize eden polisin yanında kocaman gülümsüyordu. Hatta biyolojik annesi Liu'ya "Oğlum bana adresini ver de sana kışlık kıyafetler yollayayım" diye bir mesaj yollamış, o da bu mesajın ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaşmıştı.

Ancak bu pembe tablo birkaç hafta içinde kapkaranlık bir trajediye dönüştü.

SOSYAL MEDYA BASKISININ ALTINDA EZİLDİ

Önce Liu, korkunç bir iddia dile getirdi. Biyolojik anne ve babasının kendisini evlatlık vermediğini, para karşılığını sattığını öne süren Liu, ardından maddi destek talebinde de bulundu. Bunun üzerine biyolojik annesi Liu'yu WhatsApp benzeri bir mesajlaşma platformu olan WeChat'te engelledi. Ve en kötüsü de bütün bunlar sosyal medyada milyonlarca insanın şahitliğinde yaşandı.

Hal böyle olunca takipçiler ikiye bölündü ve taraflar üzerindeki baskılar arttı. Birçok kişi Liu'yu bencillikle suçladı ve nihayetinde genç, baskılara daha fazla dayanamadı, aşırı dozda antidepresan alarak hayatına son verdi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Sanya isimli sahil kasabasında intihar girişiminde bulunan Liu, hastaneye götürülse de kurtarılamadı ve pazartesi sabah erken saatlerde hayata gözlerini yumdu.

"KEŞKE KÖTÜ İNSANLARIN SAYISI DAHA AZ OLSAYDI"

Tıpkı ailesini arama hikayesi gibi, Liu'nun ölümü de ilk olarak sosyal medyada gündem oldu. Pazartesi saat 01:00 sularında sosyal medya hesabında paylaştığı 7000 kelimelik mektubunda Liu, kendisine internet üzerinden saldıranlara yanıt veriyor, çocuklukta yaşadığı kaybı, karşı karşıya kaldığı zorbalıkları, tacizleri ve depresyonu anlatıyordu.

Liu, "Beni önemseyen herkese teşekkürler, sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Keşke dünyadaki karanlık ve kötü huylu insanların sayısı daha az olsaydı" ifadelerini kullandı.

Çin polisi Liu'nun öldüğünü doğrulayınca, ülkede bir infial yaşandı. Milyonlarca insan yas tutarken, siberzorbalık, zihin sağlığı ve terk edilmiş çocuklar konuları da ülke genelinde tartışmaya açıldı.

Salı gecesi itibarıyla Weibo'da #LiuXuezhou etiketi 2,4 milyar kez görüntülenmişti. Paylaşımların çoğunda toplumun bu genci nasıl defalarca hayal kırıklığına uğratmış olabileceği sorgulanıyordu.

DOĞUM TARİHİ BİLE KESİN DEĞİL

Liu'nun sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Çin basınının haberleriyle ayrıntıları ortaya çıkan hikâyenin ünlü romanlardan aşağı kalır yanı yok.

Doğumu ve evlat edinilmesiyle ilgili bilgilerin bazıları tartışmalı. Resmi kimliğinde Liu, 17 yaşında görünüyor ancak biyolojik babası 15 yaşında olduğunu söylüyor.

Liu'nun bilgilerinin önemli bir kısmı kendisini evlat edinen ailenin anlattıklarından geliyor. Söylenene göre Liu 2004-2006 yılları arasında Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei vilayetinin bir köyünde doğdu. Anne ve babası evli değillerdi ve doğan bebeği satmaya karar verdiler.

O günlerde Çin'in tek çocuk politikası çok sıkı bir biçimde uygulanıyordu. Birçok aile de erkek evlat istediğinden, yeni doğmuş erkek bebeklerin yasadışı bir biçimde alınıp satılması çok yaygındı.

Liu'yu evlat edinen aile, Şanghay merkezli Paper gazetesine yaptığı açıklamada, Liu için 57.000 TL civarı bir para ödediklerini, bunun önemli bir kısmının da bir aracıya gittiğini söyledi.

2009 YILINDA ÖKSÜZ VE YETİM KALDI

2009 yılında, Liu'yu evlat edinen çift, bir patlama sonucu öldü. Bunun üzerine Liu'nun bakımını akrabaları üstlendi. İntihar notunda Liu, okul yıllarında zorbalığa ve tacize uğradığını belirtti.

Shijiazhuang şehrinde bir öğretmenlik okulunda öğrenci olan Liu, bir süre önce biyolojik anne ve babasını aramaya başladı. Yayımladığı ilk videodan sonra, polis kendisine ulaşıp kaçırılan, evlat edinilen ya da başka sebeplerle biyolojik ebeveyninden kopan çocuklarla aileleri bir araya getirmeyi ve çocuk ticaretini önlemeyi amaçlayan DNA veri tabanını kullanmasını tavsiye etti.

Ancak geçmişte böylesi olaylarda gördüğümüzün aksine, Liu'nun biyolojik ebeveyni, oğullarına kavuştuklarında gözyaşlarına boğulmadı. Hatta bu buluşmayı bir kutlama sebebi olarak değil, sosyal vazife olarak gördükleri anlaşıldı.

"EBEVEYNLER DE İNSANDIR"

Görüşmeden kısa süre sonra, Liu, biyolojik ebeveynini kendisini satmakla suçladı. Söylediğine göre, aldıkları parayla babası annesinin ailesine borcu olan başlık parasını ödemişti.

Diğer yandan genç, anne babasından maddi destek ve kalacak bir yer bulması için yardım da istedi.

Anne ve baba, Liu'nun bu iddialarına kamuoyu önünde yanıt vermedi. Ancak sadece soyadı açıklanan anne Zhang, Beijing News'e, Liu ile teması kestiğini çünkü "sakin hayatına" geri dönmek istediğini belirtti.

Gazetenin haberine göre, Liu, yaptıkları bir telefon konuşmasının ses kayıtlarını yayınladıktan sonra Zhang, tacize ve tehdide uğradı. Zhang, "Benden boşanmamı istedi, bir yuva istediğini söyledi. Ebeveynler de insandır, ben de korktum" ifadelerini kullandı.

Liu ve biyolojik ailesi arasındaki anlaşmazlıklar, Çin sosyal medyasını ikiye böldü. Bazıları Liu'nun anne babasından destek almaya hakkı olduğunu savunurken bazıları genci durumdan çıkar sağlamaya çalışmakla suçladı.

"ALT SINIFLARIN GERÇEĞİNİ YANSITAN BİR OLAY"

Yaşanan olay, Çin toplumunun değerlerinin ve sosyal medya şirketlerinin süreçteki rolünün de tartışmaya açılmasına neden oldu.

Slave Society isimli toplumsal eleştiri blog'unda Liu'nun yaşadıkları "alt sınıfların gerçeğini yansıtan bir olay" olarak nitelendirildi ve şu satırlara yer verildi: "Her şey çocuk ticaretiyle başladı, ardından vasilerini kaybetti, okulda zorbalığa uğradı, taciz edildi, siberzorbalık kurbanı oldu ve intihar etti. Bu olay toplumun bu çocuğa 15 yıl boyunca nasıl muamele ettiğini ve hukuki ve sosyal destek mekanizmalarının boşluklarını ortaya koyuyor."

Çin'de son dönemde pandemi, ekonomik yavaşlama ve hükümetin başlattığı "ortak refah" kampanyası, özellikle kırsal kesimde yaşayan yoksulların durumunun tartışmaya açılmasına neden oldu. Yetkililer ülkede kimsenin aşırı yoksul olmadığını ilan etse de milyonlarca insan sınırlı gelirle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Liu'nun hikayesinin devlet kurumları ve sosyal medya platformları tarafından nasıl kötü yönetildiği de gencin ölümünden sonra tartışmaya açıldı.

TROLLER VE ZORBALAR LİU'NUN SONUNU GETİRDİ

Chongqing Üniversitesi'nde medya araştırmaları yürüten Liu Haiming, "Troller ve zorbalar, Liu için bardağı taşıran son damla oldu" derken siberzorbalığın ve sosyal medya platformlarının bu sorunu engellemekteki başarısızlığının, Liu'nun intiharında önemli rol oynadığını belirtti.

Ailesinden para istediği ortaya çıkınca Liu bir anda troller için çok kolay bir hedef haline geldi. Liu Haiming, "Mükemmel kurban çok kişinin gözünde bir anda mükemmelliğini kaybetti hatta insafsız bir insan olarak görülmeye başladı" dedi ve ekledi:

"Sorun etmiyormuş gibi davranıyordu ama nihayetinde o da bir ergendi."

Liu'nun ölümünden önceki son sosyal medya paylaşımları da tam olarak buna işaret ediyordu. Parmak arası terlikleriyle Sanya sahillerinde dolanırken, denize bakarken, arkadaşlarıyla eğlenirken çekilmiş karelerini paylaşan Liu'nun birçok yerde İngilizce "yeniden doğuş" anlamına gelen "rebirth" ifadesini kullanması da dikkat çekti.

The Washington Post'ta yayımlanan "A Chinese teen found his birth parents with a social media appeal. He killed himself after the reunion took a dark turn." başlıklı haberden derlenmiştir.