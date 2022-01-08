Kalp krizine drone’la müdahale

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Film endüstrisinden savunmaya, lojistikten orman yangınıyla mücadelede geniş bir kullanım alanı olan drone’lar şimdi de hayat kurtardı. İsveçli “Everdrone” firmasının yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz ay kalp krizi geçiren bir kişi drone ile yetiştirilen defibrilatör (elektroşok cihazı) sayesinde kurtarıldı.

AMBULANSTAN ÖNCE ŞOK CİHAZI GELDİ

Trollhattan kentindeki evinin önünde kar küreyen 71 yaşındaki adam aniden kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Şans eseri oradan geçmekte olan Dr. Mustafa Ali durumu fark etti ve hemen kalp masajına başladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir başkasından acil servisi aramasını istedi. Yaşananları BBC’ye anlatan doktor Ali, “Nabzı atmıyordu. Birkaç dakika sonra üzerimde defibrilatör taşıyan drone uçuyordu” dedi. Elektroşok cihazı yardımıyla hayatta tutulan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. İyileşen ve isminin paylaşılmasını istemeyen adam, cihazın hızlı bir şekilde ulaşmasıyla hayatta kaldığını söyledi.

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EĞİTİMSİZ KİŞİLER DE CİHAZI KULLANABİLİR

Söz konusu proje, ülkenin en büyük tıp üniversitesi Karolinska Enstitüsü ve Everdrone ortaklığında yürütülüyor. Everdrone CEO’su Mats Sallstrom, defibrilatörlerin tıp eğitimi olmayan kişiler tarafından kullanılacak şekilde tasarlandığını, ayrıca telefonda çağrıda bulunanlara rehberlik sağlanacağını söyledi.