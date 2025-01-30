Kalkıştan önce yangın çıktı: 176 kişi tahliye edildi

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Güney Kore’nin Busan kentindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı’nda Air Busan Havayollarına ait Airbus A321 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Hong Kong’a gidecek olan uçağın kalkıştan hemen önce kuyruk kısmında başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat şişme kaydıraklarla tahliye edilirken, meydana gelen faciada 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmasa da, bir yolcunun kabin bagajında bulunan taşınabilir şarjdan (powerbank) kaynaklanmış olabileceği iddia ediliyor. Güney Kore’de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, olayın araştırılması için yetkililere talimat verdi.

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179 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Aralık ayında da Jeju Air’a ait bir yolcu uçağı, Güney Kore’nin güneyindeki Muan Uluslararası Havalimanı’nda düşmüş ve uçakta bulunan 181 kişiden sadece iki kişi sağ kurtulmuştu. Boeing 737-800 tipi uçak, iniş takımları açılmayınca pistin sonundaki beton duvara çarpıp alev almıştı.