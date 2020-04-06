Kalk evde yat

İngiltere hükümeti, salgının ilk günlerinde sürü bağışıklığıyla koronavirüsle mücadele etmeyi düşünürken artan vaka ve ölüm oranları etkin önlemler almaya itti. Fakat uzmanların “Evde kal” uyarısı halk nezdinde bir türlü karşılık bulmuyor. Dün başkent Londra’da havanın güneşli olmasını fırsat bilenler kendini sokağa attı. Birçok park ve koşu alanı insanlarla dolup taştı. Polis, 3 bin kişinin toplandığı ve bir de doğum günü partisi düzenlenen parkı kapattı.

5 ŞOFÖR ÖLDÜ

Halkın bu sorumsuz tutumu nedeniyle açıklama yapan sağlık bakanı Matt Hancock, insanların kurallara uymaması durumunda dışarıdaki birçok aktivitenin yasaklanacağını açıkladı. Hanckok’un “Bu bir rica değil, taleptir” ifadeleri tehdit olarak yorumlandı.

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan ise 5 otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini söyleyerek, halkın mümkün olduğu kadar evde kalması gerektiğini söyledi. Ülkede 42 bin 480 COVID-19 vakası bulunurken, şu ana kadar 4 bin 320 kişi hayatını kaybetti.