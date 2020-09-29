Kalın: Yeniden başlamak için AB zirvesi bir fırsat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1-2 Ekim tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’ni ilişkilere yeniden başlamak için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Reuters haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Kalın, AB’nin, Türkiye ile birlikte bir yol haritası üzerinde çalışmak için net öneriler ortaya koyması ve bir takvim belirlemesi gerektiğini belirtti. Sözcü Kalın, “Bu önemli bir fırsat. Burada ilişkilere bir ‘reset’ atabiliriz. Birçok AB üye ülkesinde de bu yönde bir istek görüyorum” dedi.

KARŞILIKLI BİR SÜREÇ OLMALI

AB için “Her şeyi Türkiye’nin yapmasını beklememeliler” diyen Kalın, “Bu karşılıklı bir süreç olmalı. Eğer Türkiye’den X, Y, Z’yi yapması bekleniyorsa, AB ülkeleri de kendi sorumluklarını yerine getirmeliler” diye konuştu. Brüksel’deki zirvede ağırlıklı olarak, AB üyesi Kıbrıs ve Yunanistan ile aday ülke Türkiye arasında, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerinden yaşanan gerilimin ele alınması bekleniyor. Türkiye’nin AB’den Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, mülteci anlaşmasına dair taahhütlerin yerine getirilmesi, Türk vatandaşlarına vizesiz AB hakkı gibi talepleri bulunuyor.

Türk ve Yunan savaş gemilerinin Akdeniz’de karşı karşıya gelmesiyle tırmanan tansiyon, AB dönem başkanı Almanya’nın girişimleri sonucu düşürülmüştü. Hem Ankara hem de Atina diyalog yönünde adım atmış, 2016’da askıya alınan ‘istikşafi görüşmeler’ mekanizmasının yeniden devreye sokularak, Ege’deki deniz yetki sorunlarının ele alınacağını duyurmuştu.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

İstikşafi görüşmeler için tarih belirlenmesi çalışmalarının sürdüğünü belirten Kalın, bu görüşmelerin ‘kaldığı yerden’ devam edeceğini söyledi. Kalın, kıta sahanlığı ve deniz sınırlarına ek olarak, bu kez adalar ve hava sahası konularının da görüşüleceğini kaydetti. Kalın şöyle devam etti: “Görüşmelerin olumlu etkiler yaratacağına inanıyorum. Siyasi istişarelere ve ordular arası diyaloğa yoğunlaşacağız. Bu sayede, çok kısa sürede iyi bir ilerleme katedeceğimize inanıyorum.”

FRANSA İLE OLUMLU HAVA

Türkiye ile Fransa arasında gerilime dair de konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesine atıfta bulunarak, “İki liderin de uyuşmazlıkları en aza indirmek için çaba göstermek noktasında anlaşması, görüşmelerde olumlu bir atmosfer yarattı. Bu tür gelişmelerin, Türkiye ve Fransa arasında daha olumlu bir gündem ve atmosfer yaratacağına inanıyorum” dedi.