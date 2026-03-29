Kalın: Tüm çabamız savaşın bir an önce sona ermesi

Kalın özetle şöyle dedi: “Maalesef İsrail’in başlattığı bu bölgesel savaşın giderek bir küresel krize dönüşmesi ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 8 milyarın bedelini ödediği bir savaşa dönüşmesi şu anda fiili bir gerçeklik olmaya doğru hızla ilerliyor. Tüm çabamız öncelikle bu savaşın bir an önce sona ermesi olacaktır. Bu büyük savaşla birlikte bölgemizde büyük bir fitne ateşinin yakıldığını da ifade etmeliyim. Savaşın hesaplanan sonuçlarından bir tanesi sadece İran’ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılması değil, bundan çok daha tehlikeli olarak bölgenin kurucu ve asli unsurları olan Türk, Kürt, Arap ve Farslar arasında on yıllar boyu devam edecek bir kardeş savaşına, bir kan davasına zemin hazırlayacak adımların atılmasıdır. Bunlara karşı Türkiye olarak sürekli teyakkuz halinde mücadele edeceğiz. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman fitne ateşine odun taşıyan taraf olmayacağız. Gerekirse ateş topunu göğsümüzde soğutacağız. Ateşi yaymaya çalışanlara da kendi dinamiklerimiz, değerlerimizle, liderliğimizle karşı duracağız. Türkiye olarak dost ve düşmanı tanıyoruz.”