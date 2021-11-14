Kalın: Libya halkına yardım için oradayız

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Fransız AFP Ajansı’na konuşan Kalın, Libya’da en önemli meselenin yabancı güçlerin çekilmesiymiş gibi yapmanın ve hızlı çekilmenin yanlış olacağını ifade etti. Kalın, 24 Aralık’ta yapılması beklenen seçimlere işaret ederek “Libya’nın siyasi süreç, seçimler, ekonomik meselelerde desteğe ihtiyacı var” dedi.

Türkiye’nin Libya’da süren askeri varlığının siyasi istikrar ve güvenlik için olduğunu belirten Büyükelçi Kalın, “Bizim oradaki askeri varlığımız, Libya ordusunun eğitimi içindir. Biz orada bir istikrar gücü olarak varız ve Libya halkına yardım etmek için bulunuyoruz. Orada önceliğimiz güvenlik olduğu gibi, Libyalılara Libya Milli Ordusunu kurmaya yardım etmek içindir” diye konuştu. Önceki gün Paris’te yapılan Libya toplantısında Macron, “Rusya ve Türkiye oradaki paralı askerleri gecikmezsizin geri çekmelidir” demişti.