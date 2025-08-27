×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kalın-Hafter buluşması Atina’yı endişelendirdi

Güncelleme Tarihi:

#Kalın-Hafter Görüşmesi#Libya Anlaşması#Doğu Akdeniz
Kalın-Hafter buluşması Atina’yı endişelendirdi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 07:00

TÜRKİYE’nin 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın, önümüzdeki dönemde Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanacağına ilişkin haberlerin Atina’da yarattığı endişe, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın önceki gün Bingazi’de Halefi Hafter ile görüşmesinden sonra doruğa çıktı.

Haberin Devamı

Kalın’ın, Libya Temsilciler Meclisi’ni kontrolü altında tutan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüşmesi, hem anlaşmanın onaylanması, hem de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki rolünü güçlendiren yeni bir adım olarak değerlendirildi.

GENİŞ YER BULDU

Kalın-Hafter görüşmesi, Yunan televizyonları, gazeteler ve haber sitelerinde geniş yer aldı. Kathimerini gazetesi “MİT Başkanı’ndan ani Bingazi ziyareti. Ankara ile Hafter artık birbirlerine daha yakın” başlığını kullanırken, Ta Nea gazetesi “Ankara, Bingazi’yi kuşatıyor” başlıklı haberinde “Hiçbir şey tesadüf değil. Türkiye’nin ‘Kınalıada’ korveti daha birkaç gün önce Bingazi limanına demir attı. Hafter’in oğlu Saddam Türk savaş gemisinde ağırlandı. Şimdi de Kalın, Bingazi’ye giderek Hafter ile bir araya geldi” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan ve Doğu Akdeniz’deki Yunan-Rum emellerini suya düşüren anlaşmanın Temsilciler Meclisi’nde onaylanması, bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu öne süren Yunanistan’ın iddia ettiği önemli bir “kozunu” da elinden almış olacak. 

Gözden KaçmasınAvrupa siyasetinde İsrail depremi, istifalar peş peşe geldiAvrupa siyasetinde İsrail depremi, istifalar peş peşe geldiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABDli siyasetçiden skandal paylaşım Kuran-ı Kerim yaktıABD'li siyasetçiden skandal paylaşım! Kur'an-ı Kerim yaktıHaberi görüntüle

             

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kalın-Hafter Görüşmesi#Libya Anlaşması#Doğu Akdeniz

BAKMADAN GEÇME!