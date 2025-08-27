Kalın-Hafter buluşması Atina’yı endişelendirdi

Haberin Devamı

Kalın’ın, Libya Temsilciler Meclisi’ni kontrolü altında tutan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüşmesi, hem anlaşmanın onaylanması, hem de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki rolünü güçlendiren yeni bir adım olarak değerlendirildi.

GENİŞ YER BULDU

Kalın-Hafter görüşmesi, Yunan televizyonları, gazeteler ve haber sitelerinde geniş yer aldı. Kathimerini gazetesi “MİT Başkanı’ndan ani Bingazi ziyareti. Ankara ile Hafter artık birbirlerine daha yakın” başlığını kullanırken, Ta Nea gazetesi “Ankara, Bingazi’yi kuşatıyor” başlıklı haberinde “Hiçbir şey tesadüf değil. Türkiye’nin ‘Kınalıada’ korveti daha birkaç gün önce Bingazi limanına demir attı. Hafter’in oğlu Saddam Türk savaş gemisinde ağırlandı. Şimdi de Kalın, Bingazi’ye giderek Hafter ile bir araya geldi” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan ve Doğu Akdeniz’deki Yunan-Rum emellerini suya düşüren anlaşmanın Temsilciler Meclisi’nde onaylanması, bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu öne süren Yunanistan’ın iddia ettiği önemli bir “kozunu” da elinden almış olacak.