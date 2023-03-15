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Kalın: ABD ile yapıcı diyalog mümkün

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#İbrahim Kalın#ABD#Ticaret Odası
Kalın: ABD ile yapıcı diyalog mümkün
Razi CANİKLİGİL
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

ABD’nin başkenti Washington’da ABD Ticaret Odası’nda düzenlenen ABD-Türkiye İş Forumu’na katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki ülke ilişkileri ile ilgili önemli mesajlar verdi.

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Kalın “Türkiye-ABD arasında daha geniş bir jeopolitik stratejik diyaloğa ihtiyaç var” dedi.

‘TÜRKİYESİZ OLMAZ’

Forumda soruları cevaplayan Kalın, “ABD ile farklılıklarımız ne olursa olsun, bunları kırmadan ele alabileceğimizi düşünüyorum. Bence o farklılıkları, kavgacı da olsa, çok medeni bir şekilde aşabilir, iki tarafın da çıkarlarını koruruz” dedi. Kongre üyelerinin büyük resme bakmalarını istediklerini belirten İbrahim Kalın, Avrupa’nın artık Rus petrol ve doğalgazını almamaya karar vermesiyle, bunun telafisi için önünde iki olası alternatifi bulunduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Biri Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen gaz. Kapasiteyi arttırabiliriz. Ama bu yeterli değil. İkinci alternatifimiz ise Doğu Akdeniz enerji kaynakları. Burada siyasi nedenlerle Türkiye’yi baypas ederek Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a taşınması planlandı. Ancak çok pahalı olacağından vazgeçildi. Üçüncü bir alternatif yok. Geriye kalan her iki alternatifte de Türkiye var. Bu süreçlerin hiçbiri biz olmadan işlemez” dedi. 

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#İbrahim Kalın#ABD#Ticaret Odası

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