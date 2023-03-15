Kalın: ABD ile yapıcı diyalog mümkün

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Kalın “Türkiye-ABD arasında daha geniş bir jeopolitik stratejik diyaloğa ihtiyaç var” dedi.

‘TÜRKİYESİZ OLMAZ’

Forumda soruları cevaplayan Kalın, “ABD ile farklılıklarımız ne olursa olsun, bunları kırmadan ele alabileceğimizi düşünüyorum. Bence o farklılıkları, kavgacı da olsa, çok medeni bir şekilde aşabilir, iki tarafın da çıkarlarını koruruz” dedi. Kongre üyelerinin büyük resme bakmalarını istediklerini belirten İbrahim Kalın, Avrupa’nın artık Rus petrol ve doğalgazını almamaya karar vermesiyle, bunun telafisi için önünde iki olası alternatifi bulunduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Biri Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen gaz. Kapasiteyi arttırabiliriz. Ama bu yeterli değil. İkinci alternatifimiz ise Doğu Akdeniz enerji kaynakları. Burada siyasi nedenlerle Türkiye’yi baypas ederek Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a taşınması planlandı. Ancak çok pahalı olacağından vazgeçildi. Üçüncü bir alternatif yok. Geriye kalan her iki alternatifte de Türkiye var. Bu süreçlerin hiçbiri biz olmadan işlemez” dedi.