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Kaliforniyalı Cemşid idam edildi

Güncelleme Tarihi:

#İran#Casus#İdam
Kaliforniyalı Cemşid idam edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 10:03

İran, Kaliforniyalı Cemşid olarak da bilinen Cemşid Şarmehd'i idam etti. 2008 yılında 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıda rol aldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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İran'da, terör eylemlerinde rol aldığı gerekçesiyle İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve Cemşid Şarmehd'in idam edildiği açıklandı.

Kaliforniyalı Cemşid olarak da bilinen Şarmehd hakkındaki idam kararı, Nisan 2023'te Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı.

69 yaşındaki Şarmehd, 2008 yılında Şiraz kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya karışmaktan geçen yılın Şubat ayında suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz idam ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü şekilde kınadığım bir skandaldır. Cemşid Şarmehd'e yargılama sırasında kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kendini savunma fırsatı dahi verilmemiştir" dedi.

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#İran#Casus#İdam

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