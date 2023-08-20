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Kaliforniya'da Hilary Kasırgası alarmı: OHAL ilan edildi

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#Hilary Kasırgası#ABD#Dünya
Kaliforniyada Hilary Kasırgası alarmı: OHAL ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 13:48

ABD’nin Kaliforniya Valiliği, yaklaşan Hilary Kasırgası nedeniyle eyaletin güneyinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, “Bu fırtınaya hazırlanmak ve müdahale etmek için tüm hükümeti seferber ediyoruz” dedi.

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Kaliforniya Valiliği’ndne yapılan açıklamada, “Vali Gavin Newsom, Hilary Kasırgası'na müdahale ve kurtarma çabalarını desteklemek üzere Güney Kaliforniya'nın büyük bir bölümünde olağanüstü hal ilan etti.

Hilary Kasırgası şu anda Ulusal Kasırga Merkezi'nin, Baja Kaliforniya (Aşağı Kaliforniya) ve Güney Kaliforniya da dahil olmak üzere Güneybatı ABD'ye 'felaket ve yaşamı tehdit eden sel' uyarısı yaptığı Kategori 2 kasırgasıdır. Şiddetli yağış ve şiddetli rüzgarlar da dahil olmak üzere kasırganın etkilerinin bugün başlaması ve Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor” denildi.

Kaliforniya Valiliği’nden paylaşılan fotoğraflarda, ABD Ulusal Muhafızları’nın da kasırganın etkilerini hafifletmek üzere hazır tutulduğu görüldü. Valilik, 350 askerin görev için beklediğini bildirdi.

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#Hilary Kasırgası#ABD#Dünya

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