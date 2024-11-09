Kalıcı tahliye çağrısı yapılmıştı: Yanardağ patladı

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Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi. Yanardağ, lav ve kül püskürttü. Küller 9 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Patlamanın yakınlardaki köylerde herhangi bir hasara yol açtığına dair henüz bir bilgi olmazken, bölge sakinleri "soğuk lav akışına karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.

Öte yandan yanardağda 3 Kasım Pazar günü meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

KALICI TAHLİYE UYARISI YAPILMIŞTI

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu vermişti.

BNPB, Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın etrafındaki 7 kilometrelik alan içinde yaşayan 2 bin 600'ü aşkın aileye, bölgeyi kalıcı olarak tahliye etmeleri çağrısında bulunmuştu.

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"Dağ hareket etmez, bizim etmemiz lazım." diyen BNPB Müdürü Suharyanto, hükümetin vatandaşların yeni bir yere taşınmasına veya başka bölgedeki arazilerine ev inşa etmelerine yardım edeceğini bildirmişti.

BNPB sözcüsü Abdul Muhari de bu kararın gelecekteki volkanik patlama ihtimallerine karşı alınan "uzun vadeli adımlarından biri" olduğunu kaydetmişti.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yanardağın, 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.