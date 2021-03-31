Kaleci Neuer maske işine girdi

Alman Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Neuer, korona maskesi işine girdi. Yakın arkadaşı olduğu belirtilen Alman Milli Takımı koruma ekibinden Björn Borgmann ile ortak bir şirket kuran 35 yaşındaki kalecinin, futbol sonrası yaşama hazırlık yaptığı ifade edildi. Ortağıyla Polonya’da maske fabrikası kurduğu belirtilen Neuer’in, ilk müşterileri arasında kendi takımının da bulunduğu dile getirildi. Ünlü kaleci tarafından pazarlanan FFP2 tipi maskelerin, piyasadaki muadillerinden daha ucuz olduğu belirtiliyor.

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