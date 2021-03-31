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Dünya
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 31.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kaleci Neuer maske işine girdi

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Kaleci Neuer maske işine girdi

Bayern Münih’in dünyaca ünlü kalecisi Manuel Neuer, kendine ek iş buldu.

Alman Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Neuer, korona maskesi işine girdi. Yakın arkadaşı olduğu belirtilen Alman Milli Takımı koruma ekibinden Björn Borgmann ile ortak bir şirket kuran 35 yaşındaki kalecinin, futbol sonrası yaşama hazırlık yaptığı ifade edildi. Ortağıyla Polonya’da maske fabrikası kurduğu belirtilen Neuer’in, ilk müşterileri arasında kendi takımının da bulunduğu dile getirildi. Ünlü kaleci tarafından pazarlanan FFP2 tipi maskelerin, piyasadaki muadillerinden daha ucuz olduğu belirtiliyor.

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