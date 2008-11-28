Kalbi dışarıda doğdu

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BEBEK DIŞARIDA KALPLE DOĞDU

Hindistan'da inanılması güç bir olay yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki Bengal Hastanesi'nde bir anne, kalbi ve ciğerinin bir bölümü dışarda büyüyen kız çocuğu dünyaya getirdi. Şimdi doktorlar henüz dört günlük olan minik bebeğin kalbini yerine koymak için ameliyat yapmaya hazırlanıyor.

Çocuk cerahı Miridula Chatterjee, "Çok olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Küçük bebeğin kalbini ve cigerinin bir parçasını ameliyatla yerine takıp takamayacağımızı şimdiden söylemek çok zor. Ancak küçük yavruyu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

