Kalbi 6 kez durdu, 27 dakika 'ölü' kaldı... 'Öbür dünyayı gördüm, o gerçek'

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ABD'nin Arizona eylaetinde yaşayan Tina Hines isimli bir kadın 2018 yılının Şubat ayında geçirdiği talihsiz bir kaza ve sonrasında yaşadıkları meşhur olmuştu. Bu süreç içinde yaşadıklarını anlatan bir kitap yazan Tina, 5 yıl sonra yaptığı açıklamalar ile yeniden dünya gündeminde...



Tina 2018 yılında geçirdiği kalp krizi nedeni ile garaj yolunda düştü. Kocası Brian onu bulduğunda talihsiz kadın tepkisiz olarak yerde yatıyordu ve ölümün eşiğindeydi.

KALBİ 6 KEZ DURDU, 27 DAKİKA 'ÖLÜ' KALDI

Kocasının çağrısı ile olay yerine gelen acil yardım ekipleri ambulansla hastaneye gidene kadar kadının duran kalbini 6 kez yeniden çalıştırdı.

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Hiç bir yaşam belirtisi göstermeyen ve tıbbi olarak 27 dakika boyunca 'ölü' kalan kadın, son olarak hastanede kalbine verilen şok sonrası hayata döndü.



Doktorlar 27 dakika boyunca oksijensiz kalan kadını acilen yoğun bakıma aldılar ve aileye kadının beyin hasarı geçirmiş olabileceğini söylediler. Ancak sadece bir gün sonra Tina'nın hayati belirtileri normale döndü.

Bağlı bulunduğu solunum cihazından çıkarılır çıkarılmaz Tina kocasından bir kalem kağıt istedi ve üzerine 'O gerçek' yazdı. Kocası 'Gerçek olan ne?' diye sorduğunda eli ile havayı işaret etti.



Tina'nın yoğun bakımdayken yazdığı o not

"İSA'YI KARŞIMDA GÖRDÜM"

Tina'nın yaşadığı olay 2018 yılında sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Ölümden sonraki hayatı gördüğünü iddia eden kadın bu süreçte 'Cennet gerçek... Ölmek yaşamayı nasıl değiştirir?' isimli bir kitap yazdı ve 5 yıl sonra CBN'ye konuştu.

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'Öldükten sonra İsa'yı karşımda gördüm' diyen kadın, "Kollarını iki yana açmış orada duruyordu, arkasında büyük bir parıltı vardı. Kendimi inanılmaz dinlenmiş ve huzurlu hissettim." ifadelerini kullandı.



Tina'nın açıklamaları tıpkı 5 yıl önce olduğu gibi bugün de büyük yankı uyandırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları kadının yaşadığı şeyin yoğun bakım sırasında gördüğü hayalden ibaret olduğunu belirtirken bazıları da Tina'yı kitabının reklamını yapmakla suçladı.