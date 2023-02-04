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Kalbi 6 kez durdu, 27 dakika 'ölü' kaldı... 'Öbür dünyayı gördüm, o gerçek'

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Kalp Krizi#Öbür Dünya
Kalbi 6 kez durdu, 27 dakika ölü kaldı... Öbür dünyayı gördüm, o gerçek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 16:13

2018 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi 6 kez duran ve 27 dakika boyunca 'ölü' kalan ABD'li kadın, 5 yıl sonra yaptığı açıklamalar ile yine ülke gündeminde...

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ABD'nin Arizona eylaetinde yaşayan Tina Hines isimli bir kadın 2018 yılının Şubat ayında geçirdiği talihsiz bir kaza ve sonrasında yaşadıkları meşhur olmuştu. Bu süreç içinde yaşadıklarını anlatan bir kitap yazan Tina, 5 yıl sonra yaptığı açıklamalar ile yeniden dünya gündeminde...

Kalbi 6 kez durdu, 27 dakika ölü kaldı... Öbür dünyayı gördüm, o gerçek

KOCASI TEPKİSİZ HALDE BULDU

Tina 2018 yılında geçirdiği kalp krizi nedeni ile garaj yolunda düştü. Kocası Brian onu bulduğunda talihsiz kadın tepkisiz olarak yerde yatıyordu ve ölümün eşiğindeydi.

KALBİ 6 KEZ DURDU, 27 DAKİKA 'ÖLÜ' KALDI

Kocasının çağrısı ile olay yerine gelen acil yardım ekipleri ambulansla hastaneye gidene kadar kadının duran kalbini 6 kez yeniden çalıştırdı.

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Hiç bir yaşam belirtisi göstermeyen ve tıbbi olarak 27 dakika boyunca 'ölü' kalan kadın, son olarak hastanede kalbine verilen şok sonrası hayata döndü.

Kalbi 6 kez durdu, 27 dakika ölü kaldı... Öbür dünyayı gördüm, o gerçek

KAĞIT KALEM İSTEYİP NOT YAZDI: 'O GERÇEK'

Doktorlar 27 dakika boyunca oksijensiz kalan kadını acilen yoğun bakıma aldılar ve aileye kadının beyin hasarı geçirmiş olabileceğini söylediler. Ancak sadece bir gün sonra Tina'nın hayati belirtileri normale döndü.

Bağlı bulunduğu solunum cihazından çıkarılır çıkarılmaz Tina kocasından bir kalem kağıt istedi ve üzerine 'O gerçek' yazdı. Kocası 'Gerçek olan ne?' diye sorduğunda eli ile havayı işaret etti.

Kalbi 6 kez durdu, 27 dakika ölü kaldı... Öbür dünyayı gördüm, o gerçek

Tina'nın yoğun bakımdayken yazdığı o not

"İSA'YI KARŞIMDA GÖRDÜM"

Tina'nın yaşadığı olay 2018 yılında sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Ölümden sonraki hayatı gördüğünü iddia eden kadın  bu süreçte 'Cennet gerçek... Ölmek yaşamayı nasıl değiştirir?' isimli bir kitap yazdı ve 5 yıl sonra CBN'ye konuştu.

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'Öldükten sonra İsa'yı karşımda gördüm' diyen kadın, "Kollarını iki yana açmış orada duruyordu, arkasında büyük bir parıltı vardı. Kendimi inanılmaz dinlenmiş ve huzurlu hissettim." ifadelerini kullandı.

Kalbi 6 kez durdu, 27 dakika ölü kaldı... Öbür dünyayı gördüm, o gerçek

YİNE ÇOK TARTIŞILDI

Tina'nın açıklamaları tıpkı 5 yıl önce olduğu gibi bugün de büyük yankı uyandırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları kadının yaşadığı şeyin yoğun bakım sırasında gördüğü hayalden ibaret olduğunu belirtirken bazıları da Tina'yı kitabının reklamını yapmakla suçladı.

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