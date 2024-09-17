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Kahve severler dikkat! Zararları ortaya çıktı... 'Günde 3 bardağa kadar...'

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#Beyin Sağlığı#Çay#Kahve
Kahve severler dikkat Zararları ortaya çıktı... Günde 3 bardağa kadar...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 11:28

ABD'de yapılan bir araştırma, yaşlı yetişkinlerde fazla kahve tüketiminin beyin sağlığında zararlı etkilere yol açabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, günde 3 bardaktan fazla kahve içmenin mantıksal düşünme ve görsel karşılaştırma gibi beyin sağlığının temel göstergelerinde önemli ölçüde düşüş yaşandığı belirtildi.

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ABD'de yapılan bir araştırma, çok fazla kahve içmenin yaşı ilerlemiş yetişkinlerin idrak kabiliyetini gerilettiği tespit edildi. 60 yaş ve üzeri 8 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada, günde kafein dozu yüksek 3 bardaktan fazla kahve içmenin beyin sağlığı açısından olumsuz etkileri olabileceği belirtildi.

2024 Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sunulan çalışma, kafein dozu yüksek kahve içenlerin örüntü tanıma (geçmişteki bir durum ile bağ kurabilme), mantıksal düşünme ve görsel karşılaştırma gibi beyin sağlığının temel göstergelerinde zorluk yaşadığını ortaya koydu.

Kahve severler dikkat Zararları ortaya çıktı... Günde 3 bardağa kadar...

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Çalışmanın araştırmacılarından Kelsey R. Sewell, “Yüksek kahve tüketimi olanların takip boyunca akışkan zekâda en belirgin düşüşü gösterdiğini gözlemledik” şeklinde konuştu.

Sewell, problem çözme ve muhakeme becerilerini kapsayan akışkan zekânın aşırı kahve alımından önemli ölçüde etkilendiğini belirtti.

ÖLÇÜSÜNÜ KORUMAK ŞART

Çalışmada, ölçüsünü korumak şartı ile kahve tüketmenin idrak kabiliyetindeki gerilemeyi yavaşlatabileceği de ifade edildi.

Kahve severler dikkat Zararları ortaya çıktı... Günde 3 bardağa kadar...

Araştırmacılar, katılımcıları yaklaşık dokuz yıl boyunca takip ederek, kahveye hiç dokunmayanlar ve ölçülü kahve tüketenlerin bilişsel yeteneklerinde daha yavaş bir düşüş yaşadığını gözlemlediklerini açıkladı.

Sewell, “Verilerimiz, orta düzeyde kahve tüketiminin bilişsel gerilemeye karşı koruyucu bir faktör olabileceğini göstermektedir” dedi.

ÇAYIN ETKİLERİ NELER?

Kahve severler dikkat Zararları ortaya çıktı... Günde 3 bardağa kadar...

Bilim insanları, çay tüketiminin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtti. Ancak Sewell, çay tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerinin yapılacak çalışmalar ile doğrulanması gerektiğini vurguladı.

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Sewell, bu durumun "daha detaylı ve rastgele kontrollü çalışmalarla doğrulanması gerek" dedi ve Demans, Parkinson, Alzheimer, Epilepsi gibi hastalıkların verdiği zararları en aza indirmedeki etkilerini daha iyi anlamak için şu anki verilerin yetersiz olduğunu söyledi.

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#Beyin Sağlığı#Çay#Kahve

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