Kahrından ölen adam

Kuzeydeki Tucuman eyaletinde bulunan evi perşembe günü polislerin kuşatması üzerine, Cronica TV’nin cuma günü yaptığı röportaj evin çatısındaki su deposu üstünde gerçekleşti. 63 yaşındaki Ferreyra, geçmişte asla işkence yapmadığını ve hükümetin kendisine iftira attığını söyledikten sonra, çekim sürerken tabancasını çıkarıp kendisini şakağından vurdu. Çekim ekibi şoke olurken, hastaneye kaldırılan Ferreyra kurtarılamadı.
Ferreyra’nın ölümü kadar, yaşamı da film
gibi geçmişti. Arjantinli eski polis, Tucuman emniyetinin soruşturma bölümü başında olduğu dönemde üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 1993’te hüküm giymişti.