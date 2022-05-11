Kahreden ölüm: Uyuşturucu çeteleriyle savaşan savcıyı balayında infaz ettiler!

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Paraguay'da, uyuşturucuyla mücadele konusunda verdiği çetin mücadeleyle tanınan savcı Pecci, balayı için gittiği Kolombiya’da öldürüldü.

Marcelo Pecci, dün, Kolombiya'nın Karayip adasında balayında denizden çıkan birkaç adam tarafından infaz tarzında vurularak öldürüldü.

Paraguay cumhurbaşkanı suçu "korkakça bir cinayet" olarak kınadı ve bu cinayet biçiminin "mafyayı" anımsattığını söyledi.

45 yaşındaki Pecci, 30 Nisan'da Cartagena kentinde evlendiği eşi Paraguaylı gazeteci Claudia Aguilera'yla birlikte balayı için gittiği ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Baru'da bir plajda dinlenirken iki kurşunla yere yığıldı. Paraguaylı savcı Marcelo Pecci, uyuşturucu çeteleriyle verdiği cesur mücadeleyle tanınmıştı

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DENİZDEN GELDİLER

Talihsiz kadın El Tiempo gazetesine verdiği demeçte, "İki adam Marcelo'ya saldırdı. Küçük bir tekneyle ya da jet ski ile geldiler, gerçek şu ki olan biteni iyi görmedim" dedi.

Aguilera, saldırganlardan birinin dışarı çıktığını tek kelime etmeden Marcelo'yu iki kez vurduğunu, kurşunlardan birinin kocasının yüzüne, diğerinin de sırtına isabet ettiğini söyledi.

Aguilera, kocasının tehditler aldığını ancak iki haftadan beri bu tehditlerin durduğunu açıkladı.

Yeni evli çift balayı tatillerini geçirdikleri sahilde saldırıya uğradı

Çiftin kaldığı Decameron Otel'den yapılan açıklamada, "Suikastçılar sahile geldi... ve misafirlerimizden birine saldırdı ve öldürdü" ifadesi kullanıldı.

MAFYA TARZI İNFAZ

Cinayetin nedeni bilinmemekle birlikte, Pecci'nin bir meslektaşı olan Paraguaylı savcı Augusto Salas, çalışma biçiminin ‘uyuşturucu mafyasının tipik bir örneği’ olduğunu söyleyerek aksi kanıtlanana kadar arkadaşının bu şekilde öldürüldüğünü düşüneceğini açıkladı.

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Kolombiya polis şefi Jorge Luis Vargas, beş cinayet müfettişinin Baru'ya gönderildiğini ve Paraguaylı ve ABD'li uzmanlardan destek alacaklarını söyledi. Claudia Aguilera'nın Instagram hesabında bu güzel fotoğrafı paylaşmasının üzerinden daha 24 saat bile geçmedi

PARAGUAY 'YAS TUTUYOR'

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter'da cinayeti "kınadı" ve Paraguaylı mevkidaşı Mario Abdo Benitez'e başsağlığı dilediğini ve "sorumluları bulmak için iş birliği" sözü verdiğini söyledi.

Benitez ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Paraguay halkının tamamı Kolombiya'da savcı Marcelo Pecci'nin korkakça öldürülmesinin yasını tutuyor. Bu trajik olayı en güçlü şekilde kınıyoruz ve organize suçla mücadele taahhüdümüzü iki katına çıkarıyoruz” sözlerini kullandı.

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Pecci'nin ofisinden yapılan açıklamada da "Yardım sağlamak ve ailesinin güvenliğini garanti altına almak için" adımlar atıldığı belirtildi.

PECCİ CESUR BİR SAVCIYDI

Cesur bir savcı olan Pecci organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularında uzmanlaşmıştı.

Pecci, sahte pasaport skandalı nedeniyle 2020 yılında birkaç ay Paraguay'da tutulan Brezilyalı futbolcu Ronaldinho hakkındaki soruşturmalara da katılmıştı.

Hain bir saldırıda hayatını kaybeden savcı, kara para aklama yoluyla elde edilen düzinelerce malın ele geçirilmesine ve bu yıl yaklaşık 30 kişinin tutuklanmasını sağlayan operasyona da öncülük etmişti.

Paraguaylı uyuşturucuyla mücadele savcısı Marcelo Pecci, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularında uzmanlaşmıştı (Kasım 2021)

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Paraguay'daki ABD büyükelçiliği, Pecci'nin sevdiklerine başsağlığı diledi ve Pecci'nin "organize suçla mücadeleye olan bağlılığını, profesyonelliğini ve bağlılığını" vurguladı.

BEBEK AYAKKABILARI

Aguilera'nın daha dün Instagram hesabında paylaştığı son gönderide, ön planda bir çift bebek ayakkabısıyla bir kumsalda kucaklaşan bir çift vardı; yani çift hamilelik duyurusunu bu şekilde yapmış oldu.

Çiftin paylaştığı son fotoğrafların hepsi Cartagena ve Baru'daki düğün ve balayılarından mutlu anlara aitti...

Paylaşılan bu fotoğrafların yarattığı büyük üzüntü üzerine sayısız Paraguay ve Kolombiya vatandaşı ve hatta dünyadan birçok kişi bu gönderilerin altına baş sağlığı ve üzüntülerini belirten şeyler yazdılar.

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PARAGUAY’IN ÖZEL KONUMU

Dünyanın en büyük kokain üreticisi Kolombiya, FARC gerilla grubunu silahsızlandıran ve yaklaşık altı yıllık bir iç çatışmayı sona erdiren 2016 barış anlaşmasına rağmen bir şiddet dalgasıyla mücadele ediyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde muhalif FARC gerillaları, ELN isyancı grubu, paramiliter güçler ve uyuşturucu kartelleri arasında toprak ve kaynaklar için savaş devam ediyor.

Bu mutluluk fotoğraflarda kaldı...

Brezilya, Bolivya ve Arjantin arasında yer alan ve denize kıyısı olmayan Paraguay, Avrupa'ya giden uyuşturucular için önemli bir bölge haline geldi.

Paraguay ve Kolombiya, yakın zamanda organize ve sınır ötesi suçla mücadelede ittifaklarını güçlendirmişti.