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Dünya
AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 19:14,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta "ağlayan gelin"ler tam bir görsel şölen oluşturuyor

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Kahramanmaraş'ta "ağlayan gelin"ler tam bir görsel şölen oluşturuyor
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Salavan Dağı'nın 700 rakımında açan ters laleler doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Dağın ilçeye bağlı Gümüşdöven Mahallesi'ndeki bölümleri ters lalelere büründü.

Kahramanmaraşta ağlayan gelinler tam bir görsel şölen oluşturuyor

"Ağlayan gelin" olarak da anılan ters laleler, görenlere adeta görsel şölen sunuyor.
Kahramanmaraşta ağlayan gelinler tam bir görsel şölen oluşturuyor

Mahalle sakinlerinden Cengiz Eren, doğaseverin ters laleleri görmek için saatlerce yürümek zorunda kaldığını anlatarak, "Sabahın erken saatlerinde çiy düştüğü için güneş doğduğunda lalelerde su damlacıkları oluşmasından dolayı bu çiçekler halk arasında ağlayan gelin olarak da anılıyor." dedi.
Kahramanmaraşta ağlayan gelinler tam bir görsel şölen oluşturuyor

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