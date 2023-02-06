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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem Suriye'de de hissedildi: En az 100 kişi hayatını kaybetti

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#Deprem#Kahramanmaraş#Suriye
Kahramanmaraşta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem Suriyede de hissedildi: En az 100 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:39

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, en az 10 şehirde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremin komşu Suriye'de en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oluğu ve depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

Bu depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem gerçekleşti.

Kahramanmaraşta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem Suriyede de hissedildi: En az 100 kişi hayatını kaybetti

New York Times, depremin İsrail ve Suriye'den de hissedildiğini yazdı.

Suriye'den konu ile ilgili ilk bilgiler geldi. İlk belirlemelere göre, Suriye'de en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlerde can kayıplarının Halep, Hama ve Lazkiye kentlerinde yaşandığı bilgisine yer verildi.

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#Deprem#Kahramanmaraş #Suriye

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