Kahraman Türkler... Dünyanın dört bir yanından yardıma koştular 

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelen haberlerde.

Aynı gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım geliyor.

Yurtdışında yaşayan Türklerin organize ettiği yardımlar ülkeye gelmeye başladı. Yardımların pek çoğu da yolda.

Almanya’nın Hamburg kentinde demiryolu şirketi Hamburger Rail Service (HRS) sahibi ve Genel Müdürü Gaziantepli Adem Gülaz, ülkenin farklı kentlerinden depremzedeler için toplanan yardımları Türkiye’ye ulaştırmak için Almanya’dan 18 vagon ve Avusturya’dan tren kiraladı.

Yardımlar Gülaz’a ait ‘Elif’ adlı lokomotif ile Hamburg’dan uğurlanırken, Avusturya’da yapılacak değişimle tren yoluyla Türkiye’ye ulaştırılacak.

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AFAD’A TESLİM EDİLECEK

Yardım taşıyan trenin Edirne’ye gideceğini ifade eden Gülaz, 'Edirne’de direkt AFAD’a teslim edeceğiz. AFAD ile temas halindeyiz. Onlar nereye gittiğini biliyor. Trenin içinde ne olduğunun listesi var. Ona göre yönlendirecekler. Yardımların Edirne’ye trenle ulaştırılmasının maliyeti yaklaşık 150 bin Euro. Hepsini biz üstlendik. Yardım edenler oldu. Avusturya’nın devlet demiryolları yardım etti. Onlar Pasau’dan itibaren treni götürecek. Edirne’de direkt Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na verecek' şeklinde konuştu.

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HER ŞEYİ GERİDE BIRAKIP MEMLEKETİNE KOŞTU

Süleyman Yıldırım'ın hikayesini okurları ile paylaşan BBC, depremden hemen sonra memleketine dönmek için İngiltere'den ayrılan Yıldırım'ın yardım ulaştırmak için bölgeye gittiğini yazdı.

'AKSİ TEYİT EDİLENE KADAR HALA UMUT VAR'

'İnsanlar hala enkaz altında. Neyse ki yakın ailem iyi' diyen 39 yaşındaki adam sözlerine şöyle devam etti;

'Şimdiye kadar daha geniş aile üyelerinden 16'sını kaybettik ve enkaz altında 14'ünün daha olmasını bekliyorum. Aksi teyit edilene kadar hala umut var.'

Hollanda’da, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 88 milyon 921 bin 469 euro para toplandı.

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Deprem bölgesinden görüntülere ile Hollanda’daki yardım çalışmalarına yer verilen canlı yayına Türkiye kökenli gazeteci ve sanatçılar da katıldı.

Hatay’da 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında, Neşet Ertaş’ın, 'Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?' adlı türküsünü seslendirdi.

Etkinlikte, yaklaşık 200 ünlü Hollandalı, telefon başında bağış topladı. Bunlardan biri de Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu’ydu.

Dubai’de yaşayan Türkler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyası başlattı.

Türk iş insanı Haluk Teoman önderliğinde başlatılan ve Abu Dabi Başkonsolosluğu koordinasyonuyla yapılan kampanyada toplanan 100 tır yardım malzemesi Adana’da deprem bölgesine gönderildi.

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Gönderilen yardım malzemeleri arasında kış şartlarına uygun çadırlar, ısıtıcılar, kullanılmamış çocuk, kadın, erkek kıyafetleri, yatak, battaniye, uyku tulumları, kadınlar ve çocuklar için hijyen ve temizlik ürünlerinin yanı sıra evcil hayvan mamaları yer aldı.

5 YAŞINDAKİ MİRAÇ'TAN DUYGULANDIRAN MEKTUP

Almanya'nın başkenti Berlin’de yaşayan 5 yaşındaki Miraç İsmail Sancak ise deprem mağduru çocukları unutmadı.

Depremin hemen ardından başlatılan bağış seferberliğinden annesi ve babası aracılığıyla haberdar olan Miraç, annesinden bir istekte bulundu.

Bebekliğinden beri en sevdiği ve hiç yanından ayırmadığı oyuncağını depremzede bir çocuğa bağışlamak istedi ve annesinden mektup yazarak fotoğrafını da yardım kolisine eklemesini istedi. Mektupta şu ifadeler yer aldı;

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'Ben Miraç, sana en sevdiğim hayvanımı gönderiyorum. Almanya’da, Berlin’de yaşıyorum. Büyüdüğün zaman beni bul. Hediyemi ve fotoğrafımı hep sakla. Ben seni bulamam. Büyüdükten sonra arkadaş olalım.'

Almanya’nın Köln kentinde sekiz yıl önce kurulan Atatürk Kültür Evi (AKE) de depremzedelere yardım için ilk günden itibaren faaliyette. Dernek üyelerinin ve çocuklarının bizzat katılımıyla her gün saat 12.00-22.00 arasında toplanan yardım malzemeleri yine AKE’nin girişimleriyle bulunan TIR’lar aracılığıyla deprem bölgesine gönderiliyor.