Kahraman şoför saldırganlara böyle karşı koydu

Güney Afrika, eski polis memuru olan kahraman şoförü konuşuyor.

Pretoria kentindeki N4 otoyolunda yüksek değerli bir kargoyu taşıyan aracı süren Leo Prinsloo silahlı saldırıya uğradı.

Araç içi kameraya yansıyan hırsızlık girişimi kapsamında zırhlı araca en az 30 kurşun sıkıldığı duyuldu.

Saldırı anında soğuk kanlılığını yitirmeyen 48 yaşındaki Leo, aracın saldırganların eline geçmesine engel oldu.

Saldırganlar tarafından önce pusuya düşürülen sonra da takip edilen Leo, hırsızlara çarparak bu tehlikeyi de savuşturdu.

12 yıldır Güney Afrika Polis Hizmetleri özel kuvvetler biriminde çalışan ve özel kuvvetlerde keskin nişancılık eğitimi alan Leo, ülkede kahraman ilan edildi.

Kahraman sürünün arkadaşı yaşadıkların ülke basınına şu sözler ile anlattı;

'Leo gelen kurşunlardan bıktı, frene bastı, ona bir otomatik silah vermemi istedi ve emniyet kemerini çıkarıp dışarıya çıktı. Saldırganlar Leo'nun otomatik tüfek ve kurşun geçirmez bir yelekle indiğini ve nişan almak için diz çöktüğünü gördüklerinde kaçmaya başladı.'

Emniyet güçlerinin konu ile ilgili yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdüğü ancak kaçan şüphelilerin henüz yakalanamadığı bilgisine yer verildi.

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