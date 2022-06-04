'Kahraman fareler' Türkiye'ye geliyor!

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Tanzanya'da kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan APOPO depremlerde enkaz altında kalan insanları rahatça bulabilmek için 'Hero Rats' yani 'Kahraman Fareler' isimli bir proje başlattı.

FARELERE ÜZERİNDE YERLEŞİK MİKROFON OLAN YELEKLER GİYDİRİLİYOR

Araştırmacılar deprem başta olmak üzere afetlerde enkaz altında kalan insanlara ulaşmak için, özel olarak eğitilmiş farelere üzerinde yerleşik mikrofonlar, kameralar ve konum izleyici cihazlar olan yelek tipi sırt çantaları giydiriyorlar.



Çalışmalar sonrası ödül şırıngası ile beslenen bir kahraman

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Farelerin daha dar alanlara girebilme kabiliyetleri nedeni ile enkaz altında sıkışan insanlarla kurtarma ekiplerinin iletişim kurması planlanıyor.

Projede yer alan 33 yaşındaki bilim insanı DR Donna Kean, 'Kahraman Fareler'in şu an da sahte enkazlarda denendiğini belirterek İngiliz Dailymail Gazetesi'ne şunları söyledi;

"Fareler molozlara ve gömülü kurbanlara ulaşmak için çok küçük alanlara girebilirler. Elimizdeki kemirgenlerin hepsi onları üsse çağıran 'bip' sesine yanıt vermek üzere eğitildi yani dışarıda bulunduğumuz yerden farelerin içeride nerede olduğunu duyabileceğiz. Farelerin üzerindeki yerleşik mikrofonlar sayesinde enkaz altındaki insanlarla konuşma şansımız olabilir"



Farelerin hijyenik olmadıklarının yanlış bir kanı olduğunu belirten Doktor Kean onları hayat kurtarmaya yardımcı olmak için hızla eğitilebilecek sosyal yaratıklar olarak tanımlıyor.

Farelerin küçük boyutları ve esneklikleri ile kurtarma köpeklerine göre daha avantajlı olduğunu belirten bilim insanı “Çok çevikler, hareket kabiliyetleri her türlü ortamda çok iyi. Arama ve kurtarma tipi işler için mükemmeller. Sonuçlar gerçekten umut verici, proje ile çok sayıda hayat kurtaracağımızı umuyorum" dedi.



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Söz konusu proje için şimdiye kadar yedi fare eğitildi ve bilim insanları eğitim sürecinin tamamlanması için en az iki haftaya daha ihtiyaçları olduklarını belirtiyor.

Türkiye'nin araştırma ekibinin teklifini kabul etmesi ile 'Kahraman Fareler' yakında Türkiye'ye gönderilecek ve sahada çalışma fırsatı bulacaklar.



Fareler çevik ve hafif olmaları nedeni ile daha önce de kara mayınlarının tespitinde kullanılmışlardı.

Diğer kuruluşlar afetler için köpek eğitimine odaklanırken, dünya üzerinde fareleri eğiten tek kurum olan APOPO projenin kapsamını genişletiyor ve fareleri her zamankinden karışık görevler için eğitiyor.

Bilim insanlarının eğitimli farelerin yardımcı olabileceğine inandığı sorunlar arasında mayın temizleme, tüberküloz ve çiftlik hayvanlarını etkileyen brusellozun saptanması yer alıyor.

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MAYIN BULDUĞU İÇİN ALTIN MADALYA ALAN FARE

Farelerin mayınların tespiti için kullanılması aslında çok yeni bir durum değil.



2020 yılında kara mayınlarını bulmak için eğitilen Magawa adlı bir fare İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü PDSA (Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri) tarafından altın madalyayla ödüllendirilmişti.

Kariyeri boyunca Kamboçya'da 39 kara mayını ve 28 infilak etmemiş patlayıcı bulan dev Afrikalı keseli sıçanı Magawa, bu prestijli ödülü alan ilk fare olarak tarihe geçmişti.