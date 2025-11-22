Kahlo’nun eseri rekor fiyata satıldı

Haberin Devamı

Otoportre, Georgia O’Keeffe’nin 2014 yılında 44.4 milyon dolara satılan ‘Jimson Weed/White Flower No 1’ adlı tablonun rekorunu geride bıraktı. Ayrıca, New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan satış Kahlo’nun Latin Amerikalı bir sanatçının eserleri için kendi müzayede rekorunu da kırdı. Eserde Kahlo, soluk mavi gökyüzünde yüzen bir yatakta yatarken görülüyor. Yeşil sarmaşıkların Kahlo’nun vücudunu sardığı görülen eserde, yatağın üzerinde ise dinamitlerle bağlanmış ve farklı renklerde çiçeklerden oluşan bir buket tutan bir iskelet yatıyor.