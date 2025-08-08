×
HABERLERDünya Haberleri

Kahire’nin notası Atina’yı şoke etti

Güncelleme Tarihi:

#Kahire'nin Notası#Yunanistan'ın Maksimalist İddiaları#Deniz Mekânsal Planlama
Kahire’nin notası Atina’yı şoke etti
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 07:00

MISIR’ın, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki maksimalist iddialarını yansıtan Deniz Mekânsal Planlaması haritasına yazılı bir nota ile tepki göstermesi, Atina’da şaşkınlık yarattı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’nin Yunan mevkidaşı Yorgo Yerapetritis ile Atina’da görüştüğü ve tarafların pek çok konuda görüş birliği içinde olduklarını dile getirdikleri bir sırada, Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın 8 Temmuz’da Yunanistan’ın Kahire Büyükelçiliğe’ne yazılı nota verdiğinin ortaya çıkması, Atina’da kafaları karıştırdı.

Notada, Yunanistan’ın 17 Nisan’da ilan ettiği  haritadaki bazı bölgelerin, Mısır kıta sahanlığı içinde bulunduğu vurgulanarak, “Dışişleri Bakanlığı (Mısır), söz konusu müdahaleye itirazını ve Yunanistan’ın bu kararından doğabilecek her türlü etki veya sonucun kabul edilmez olduğunu belirtmektedir” denildi. Mısır’ın yazılı notası, Yunan medyasında, “Yerapetritis ile Abdulati’nin sarılmalarına ve dağıttıkları gülücüklere rağmen, durum o kadar da iyi değil.  Mısır, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığından şüphe etti. Ayrıca söz konusu nota da bir ay süreyle gizli tutuldu” ifadeleriyle yer aldı.

SORUN MEİS ADASI

Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, “Komşu ülkenin tepkisi bekleniyordu” diyerek,  notanın, Yunanistan ile Mısır arasında Ağustos 2020’de imzalanan ve 2 ülke arasında deniz yetki alanlarını  belirleyen anlaşmanın kapsamı dışında kalan bölgelerle ilgili olduğunu söyledi. Türkiye’nin yok hükmünde saydığı Yunanistan-Mısır anlaşmasında, “gelecekte görüşülmek üzere” Meis Adası dahil bazı bölgeler dahil edilmemişti. Yunanistan, Deniz Mekânsal Planlama haritasında, bu bölgeleri kendi kıta sahanlığı gibi gösterdi.    

Mısırlı ve Yunan dışişleri bakanları önceki gün Atina’da bir araya gelmişti. 

