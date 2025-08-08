Kahire’nin notası Atina’yı şoke etti

Haberin Devamı

Notada, Yunanistan’ın 17 Nisan’da ilan ettiği haritadaki bazı bölgelerin, Mısır kıta sahanlığı içinde bulunduğu vurgulanarak, “Dışişleri Bakanlığı (Mısır), söz konusu müdahaleye itirazını ve Yunanistan’ın bu kararından doğabilecek her türlü etki veya sonucun kabul edilmez olduğunu belirtmektedir” denildi. Mısır’ın yazılı notası, Yunan medyasında, “Yerapetritis ile Abdulati’nin sarılmalarına ve dağıttıkları gülücüklere rağmen, durum o kadar da iyi değil. Mısır, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığından şüphe etti. Ayrıca söz konusu nota da bir ay süreyle gizli tutuldu” ifadeleriyle yer aldı.

SORUN MEİS ADASI

Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, “Komşu ülkenin tepkisi bekleniyordu” diyerek, notanın, Yunanistan ile Mısır arasında Ağustos 2020’de imzalanan ve 2 ülke arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın kapsamı dışında kalan bölgelerle ilgili olduğunu söyledi. Türkiye’nin yok hükmünde saydığı Yunanistan-Mısır anlaşmasında, “gelecekte görüşülmek üzere” Meis Adası dahil bazı bölgeler dahil edilmemişti. Yunanistan, Deniz Mekânsal Planlama haritasında, bu bölgeleri kendi kıta sahanlığı gibi gösterdi.

Mısırlı ve Yunan dışişleri bakanları önceki gün Atina’da bir araya gelmişti.