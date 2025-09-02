Kağıt haritayla yere inebildi… AB liderinin uçağına elektronik saldırı

Haberin Devamı

BAŞ ŞÜPHELİ RUSYA

İngiliz Financial Times gazetesi, olayla ilgili bilgiye sahip üç yetkiliye dayandırdığı haberde önceki gün Bulgaristan’ı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağının Rusya kaynaklı olduğundan şüphelenilen bir müdahalenin ardından GPS navigasyonunu kaybettiği ve uçağın pilotlarının Filibe’deki hava limanına kâğıt haritalar yardımıyla iniş yapmak zorunda kaldıklarını yazdı. Yetkililerden biri gazeteye yaptığı açıklamada, “Havalimanı çevresindeki tüm bölge GPS’siz kaldı” dedi. Uçağın Filibe üzerinde bir saatten fazla bir süre tur atmasının ardından pilotun elektronik destek mekanizmaları olmadan kâğıt haritalar yardımıyla iniş yaptığı belirtildi. Gazeteye konuşan kaynak, “Bu hiç şüphesiz bir sinyal karıştırma müdahalesiydi” dedi.

Haberin Devamı

CEPHE TURU SÜRÜYOR

Bulgaristan hava kontrol servisi olayı teyit ederek şu açıklamayı yaptı: “Şubat 2022’den beri GPS karıştırma vakalarında ve sinyal sahteciliğinde önemli bir artış kaydedildi. Bu sinyal karıştırma eylemleri, sinyalin doğru alınmasını engelliyor ve uçaklar ile yer sistemleri için operasyonel zorluklara yol açıyor” denildi. Von der Leyen, 29 Ağustos itibarıyla Letonya, Finlandiya, Estonya, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’yı içeren bir “Ukrayna’ya cephe ülkeleri turu” başlatmıştı. Filibe’de yaşanan olay sonrasında gezisine devam ediyor.

Bilgi notu Radyo, radar, GPS ve diğer iletişim sistemlerine sinyallerle müdahale şeklinde düzenlenen bu saldırılara ‘elektronik harp’ deniliyor.