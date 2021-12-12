Kafkasya istikrarı için ilk toplantı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...#Dolandırıcılık
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Formula 1de tarihi yarış bugün Puanlar eşit, iki rekor kırılabilir İşte tüm ihtimaller...Formula 1'de tarihi yarış bugün! Puanlar eşit, iki rekor kırılabilir! İşte tüm ihtimaller...#Formula 1
Dünyanın tüm renkleri bu okulda 29 ülkeden 194 öğrenci...Dünyanın tüm renkleri bu okulda! 29 ülkeden 194 öğrenci...#İskenderpaşa İlkokulu
Galatasarayda Marcao ve Kerem kararı Transfer...Galatasaray'da Marcao ve Kerem kararı! Transfer...#Galatasaray
‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını#Kuş
Hobi olarak başladı, şimdi şampiyonHobi olarak başladı, şimdi şampiyon#Ayşe Çebi
Bakan Koca açıkladı: Omicron varyantı TürkiyedeBakan Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de#Omicron
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Sevgilisiz aslaSevgilisiz asla!#Hadise
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Michael Jordan nasıl en iyi olabilir Basketbolun efsanesi Hürriyete konuştu'Michael Jordan nasıl en iyi olabilir' Basketbolun efsanesi Hürriyet'e konuştu!#Kareem Abdul-Jabbar
HABERLERDünya Haberleri

Kafkasya istikrarı için ilk toplantı

#Azerbaycan#Ermenistan#Kafkasya
Kafkasya istikrarı için ilk toplantı

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini kurtarmasından sonra Kafkasya’da daimi huzur, istikrar ve barışı korumak hedefiyle Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan, İran ve Gürcistan’ın katılımıyla oluşturulan “3+3 Bölgesel İstişareleri” nin ilk toplantısında ortak çıkarlara odaklanılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre önceki gün Moskova’da yapılan toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet temsil etti. Bakanlık, bölgesel iş birliğinin çok boyutlu ilerletilmesi konusunda görüş alışverişi yapıldığını belirterek, istişarelerin tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalındığını duyurdu. Toplantıda atılacak güven arttırıcı adımlar bağlamında ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür ve insani konulara öncelik verilmesi de benimsendi.

Moskova’daki toplantıya Gürcistan dışında diğer 5 ülke katıldı. Gürcistan’ın bir sonraki istişarelere katılmasının arzu edildiği belirtilirken çalışma usullerinin ileri dönemde dışişleri bakanları düzeyinde temaslarla kesinleştirileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Ermenistan#Kafkasya

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat