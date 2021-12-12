Kafkasya istikrarı için ilk toplantı

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Dışişleri Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre önceki gün Moskova’da yapılan toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet temsil etti. Bakanlık, bölgesel iş birliğinin çok boyutlu ilerletilmesi konusunda görüş alışverişi yapıldığını belirterek, istişarelerin tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalındığını duyurdu. Toplantıda atılacak güven arttırıcı adımlar bağlamında ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür ve insani konulara öncelik verilmesi de benimsendi.

Moskova’daki toplantıya Gürcistan dışında diğer 5 ülke katıldı. Gürcistan’ın bir sonraki istişarelere katılmasının arzu edildiği belirtilirken çalışma usullerinin ileri dönemde dışişleri bakanları düzeyinde temaslarla kesinleştirileceği belirtildi.