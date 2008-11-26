Kafkaslar'da gerilimi tırmandıracak olay

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Rus İnterfaks ajansı, Karayev'in, aracının içindeyken silahlı saldırıya uğradığını, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.Osetya Başkanı Taymuraz Mamsurov, Karayev'in öldüğünü doğruladı.Rusya için ayrı bir önem taşıyan Vladikavkaz kenti, Gürcistan'ın Kuzey Osetya'ya girerek yarattığı Kafkasya krizi sırasında, Rusya Başbakanı Vladimir Putin tarafından ilk ziyaret edilen yer olmuştu.Vladikavkaz, Rus imparatorlarının Kafkas politikalarını şekillendirdikleri yer olarak da biliniyor. Bu nedenle Kafkasya'daki gerilim sırasında Putin'in bu kente giderek açıklamalar yapması, özellikle Batı'ya farklı bir mesaj olarak algılanmıştı.Bu nedenle, Rusya'ya yakınlığıyla tanınan Belediye Başkanı'nın öldürülmesi bölgede gerilimi tarmandırmasından korkuluyor.

GÜNEY OSETYALI MİLİSLER GÜRCÜLERE SALDIRIYOR

Güney Osetyalı milislerin, denetimden çıktıkları ve Gürcülere saldırılar düzenledikleri bildirildi. İnsan Hakları İzleme örgütü, Güney Osetyalıların Akhalgori kasabası ve çevresindeki köylerde Gürcülere düzenlediği saldırı ve tacizleri belgelediklerini açıkladı.

Örgütün Moskova bürosu başkan yardımcısı Tanya Lakşina yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın işgalci güç olarak sorumluluklarını yerine getirmek ve Güney Osetyalı milisleri denetim altına almak için müdahale etmesinin zamanıdır" ifadesini kullandı.

Güney Osetya'nın güney ucunda yer alan Akhalgori bölgesinin nüfusunun çoğunluğunu Gürcüler oluşturuyor.

Güney Osetya'nın 1990'ların başında tek yanlı bağımsızlık ilan etmesinden sonra da Akhalgori Gürcistan tarafından yönetiliyordu.

Ağustos'ta çıkan savaşta Rus ve Güney Osetya güçleri bölgeyi ele geçirmişti.