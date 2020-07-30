Kafkaslar’da dev gövde gösterisi

Ermenistan’ın, Tovuz kentine yönelik saldırıları sonrası Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kara ve hava unsurlarının katılacağı geniş kapsamlı dev tatbikat dün Nahçıvan’da başladı.

Önceki gün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek Sınır Kapısı’nda Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü’nde törenle karşılanan Türk askeri önce Azerbaycan askeri unsurlarıyla birlikte tatbikatın hazırlığına ilişkin ön planlamaları yaptı.

TURAZ KARTALI

Bu planlanmanın ardından kara unsurlarının sahaya yayılması başladı. Güvenlik kaynakları dün çoğunlukla hazırlık safhasında gerçekleşen tatbikatın bugünden itibaren daha etkili şekilde icra edileceği bilgisini verdi. İleri aşamada kara unsurlarıyla birlikte “TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı” adı verilen hava tatbikatı da başlayacak. Hava unsurlarının tatbikatı Ermenistan saldırılarının olduğu Tovuz bölgesi yakınlarındaki Gence’yi de kapsayacak.

HAVADA DA KAPSAMLI OLACAK

5 Ağustos’a kadar kara birliklerinin, 5-10 Ağustos arasında da hava unsurlarının daha etkili olacağı tatbikatta, temsili düşmana karşı ortak taarruz planları üzerinde çalışılacak. Gence’nin yanı sıra başkent Bakü, Kürdemir ve Yevlah hava sahasında Türk ve Azerbayvan hava unsurları sürekli faaliyette olacak. Türkiye’den F-16 savaş uçakları, İHA ve SİHA’lar, helikopterler ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29, SU-25 savaş uçakları ve Azerbaycan’ın Türkiye’den tedarik ettiği İHA ve SİHA’lar, iki ülke askeri unsurlarının önceden planlandıkları harp oyunları kapsamında gerçek mühimmatlar kullanarak düşman hedefleri vuracaklar.

İRAN MAKET GEMİYİ VURDU, ABD ALARMDA

İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nda önceki gün başlattığı tatbikatta bir uçak gemisinin maketini hedef aldı. Fırlatılan balistik füzeler bölgedeki iki Amerikan üssünü alarma geçirdi.

İran Devrim Muhafızları’nın başlattığı ‘Büyük Peygamber 14’ askeri tatbikatı ile ilgili yayınlanan görüntülere göre, İran komandoları bir helikopterden sarkıtılan halatla uçak gemisi maketinin üzerine iniş yaptı. Silahlı insansız hava araçları (SİHA) da maket uçak gemisini hedef aldı. Gelişme üzerine ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki üslerinde kısa süreli alarma geçildi.