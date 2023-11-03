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Kafes operasyonu dünyada yankılandı: Türkiye'ye övgü yağdı! Hakan Ayık'ın başını yakan uygulama: Yanlışlıkla polise yardım etti, suç ortaklarını tuzağa düşürdü

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#Comanchero Suç Örgütü#Hakan Ayık#Kafes Operasyonu
Kafes operasyonu dünyada yankılandı: Türkiyeye övgü yağdı Hakan Ayıkın başını yakan uygulama: Yanlışlıkla polise yardım etti, suç ortaklarını tuzağa düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 13:11

Comanchero motosiklet çetesi dün düzenlenen Kafes operasyonuyla çökertildi. Türkiye'nin başarılı operasyonu bugün dünya çapında yankılanırken Avustralya Türkiye'ye övgüler yağdırdı. İngiliz basını ise çete lideri Hakan Ayık'ın başını yakan telefon uygulamasına dikkat çekti ve Ayık'ın nasıl yanlışlıkla polise yardım edip suç ortaklarını tuzağa düşürdüğünü yazdı.

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Uluslararası uyuşturucu kaçaklığıyla suçlanan Avustralya doğumlu Hakan Ayık’ın yönettiği Comanchero motosiklet çetesi dün düzenlenen Kafes operasyonuyla çökertildi.

1968 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde kurulan ve tüm dünyada kötü şöhreti ile tanınan çetenin üyelerinin neredeyse tamamı karıştıkları suçlar nedeniyle Interpol’ün kırmızı bülten listesindeydi.

Kafes operasyonu dünyada yankılandı: Türkiyeye övgü yağdı Hakan Ayıkın başını yakan uygulama: Yanlışlıkla polise yardım etti, suç ortaklarını tuzağa düşürdü


AVUSTRALYANIN EN ÇOK ARANAN ADAMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul’daki operasyonlarda suç örgütünün kaçak lideri 44 yaşındaki Hakan Ayık da dahil 36 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Avustralya’da “Facebook gangsteri” adıyla da bilinen Ayık, 10 yıldan uzun süredir “büyük miktarlarda uyuşturucu tedariki” suçlamasıyla, Avustralya‘nın New South Wales eyaletinin en çok arananlar listesineydi.

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AVUSTRALYA ÖVGÜLER YAĞDIRDI: TÜRKİYE BÖLGESEL BİR LİDER

Avustralya Federal Polisi (AFP) sözcüsü başarılı operasyon yaptığı açıklamada Türkiye'ye övgüler yağdırdı ve "Türkiye, organize suçlarla küresel mücadelede bölgesel bir liderdir. AFP, Türk polisinin organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişileri engelleme ve tutuklama konusundaki kararlılığına tanık olmuştur ve bunu takdir etmektedir" açıklamasında bulundu.

Kafes operasyonu dünyada yankılandı: Türkiyeye övgü yağdı Hakan Ayıkın başını yakan uygulama: Yanlışlıkla polise yardım etti, suç ortaklarını tuzağa düşürdü


DÜNYADA YANKILANDI! AYIK'IN YAPTIĞI HATA ORTAKLARINI ELE VERDİ

Kafes operasyonu bugün dünya çapında dikkat çekti. Çete lideri Ayık'ın dizleri üzerindeki fotoğrafını kullanan gazeteler 'Avustralya'nın en çok aranan adamı Türkiye'de tutuklandı', 'Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'de tutuklandı' başlıkları ile duyurdular.

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İngiliz yayın kuruluşu SKYNews çetenin dokunulmaz olduklarını düşünerek büyük bir hata yaptığını yazarken, BBC Ayık'ın ortaklarını nasıl yanlışlıkla ele verdiğine dikkat çekti.

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ÇETENİN BAŞINI YAKAN UYGULAMA: AN0M

BBC'de yer alan habere göre soyadını sonradan 'Reis' olarak değiştiren Ayık’ın kullandığı 'An0m' isimli bir telefon uygulaması yüzlerce zanlının yakalanmasını sağladı.

2021’de kamuoyuna açıklanan bir FBI soruşturmasıyla yapılan suçlamalara göre, Ayık An0m uygulamasının üç yöneticisinden biriydi ve uygulamanın organize suç dünyasında popülerleşmesinde etkili olan dört isim arasındaydı.

Kullanıcılar uygulamanın şifreli olduğunu düşünüyordu ama uygulama aslında yazışmaları takip eden FBI tarafından kontrol ediliyordu.

Kafes operasyonu dünyada yankılandı: Türkiyeye övgü yağdı Hakan Ayıkın başını yakan uygulama: Yanlışlıkla polise yardım etti, suç ortaklarını tuzağa düşürdü


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FARKINDA OLMADAN POLİSE YARDIM ETTİ, SUÇ ORTAKLARINI TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile FBI tarafından 16 ülkede yürütülen ve bugüne kadarki en büyük polis operasyonlarından biri olan "Truva Kalkanı"nın, Hakan Ayık sayesinde ilerlediği ortaya çıkmıştı.

FBI tarafından yönetilen operasyonda polis tarafından suç örgütlerine satılan An0m şifreli telefonlar, Hakan Ayık tarafından diğer suç örgütlerine tanıtıldı ve satıldı. Bu da, 16 ülke polisinin, suç örgütlerini kolayca takip etmesini sağladı.

Operasyona, polis tarafından suç örgütlerine satılan şifreli haberleşme hattı An0m sayesinde suçlulara ulaşılması nedeniyle, tarihteki Truva Atı'na atıfla "Truva Kalkanı" adı verildi.

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Europol kaynaklarına göre polisin suçlulara satmayı başardığı şifreli hat, Hakan Ayık sayesinde yaygınlaştı. Ayık, farkında olmadan polise yardım ederken, suç ortaklarını da tuzağa düşürdü.

Kafes operasyonu dünyada yankılandı: Türkiyeye övgü yağdı Hakan Ayıkın başını yakan uygulama: Yanlışlıkla polise yardım etti, suç ortaklarını tuzağa düşürdü

UYGULAMAYI SUÇ ÖRGÜTLERİNE O ÖNERDİ

Avustralya polisine göre Hakan Ayık, An0m'un suç örgütleri arasında kullanılması konusundaki en etkili güçtü. Suç örgütlerine sızan sivil polislerin 2018 yılında satmaya başladığı şifreli telefonu ilk alanlardan biri Hakan Ayık oldu.

Yalnızca mesaj gönderip alabilen ve suçlular tarafından şifresinin asla kırılamadığına inanılan telefonun Ayık'ın eline geçmesinin ardından satışlar da arttı. Çünkü Hakan Ayık, kendi suç şebekesi içinde bol bol telefonun reklamını yaptı.

Avustralyalı yetkililere göre, bu durum polisin işini oldukça kolaylaştırdı.

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#Comanchero Suç Örgütü#Hakan Ayık#Kafes Operasyonu

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