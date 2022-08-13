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Kafasında çıkan benler için mantar teşhisi aldı, gerçek hastalığının melanom olduğu ortaya çıktı

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#Cilt Kanseri#Melanom#Melanom Belirtileri
Kafasında çıkan benler için mantar teşhisi aldı, gerçek hastalığının melanom olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 10:46

29 yaşındaki BBC muhabiri Sarah Lee kafasında çıkan benler için mantar teşhisi aldı. Aylar sonra benlerin büyümesi ve yayılması ile tekrardan doktora giden genç kadının aldığı teşhis sonrası hayatı tamamen değişti. Sarah yaşadığı korkunç süreci anlattı ve insanları vücutlarında çıkan benler konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

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BBC'de muhabir olarak çalışan 29 yaşındaki Sarah Lee, geçtiğimiz yaz saç diplerinin boyaya ihtiyacı olup olmadığını görmek için kafasının üst tarafının bir fotoğrafını çekti.

Fotoğrafa bakan genç kadın sarı saçlarının arasında gizlenen bezelye büyüklüğünde bir ben gördü. Söz konusu lekenin daha önce orada olmadığından emin olan Sarah randevu alarak bir dermatoloğa gitti.

Kafasında çıkan benler için mantar teşhisi aldı, gerçek hastalığının melanom olduğu ortaya çıktı

"DOKTORUN SÖYLEDİKLERİNİN HAYATIMI TEHLİKEYE ATACAĞINI BİLMİYORDUM"

Sarah, doktorun kafasındaki beni dermatoskopi cihazı incelediğini ve olağanüstü bir şey olmadığını söylediğini anlattı:

"Doktora bana yaşımın çok genç olduğunu, saçlar hareket ettiğinden kafa derisinde kötü huylu bir şey olmasının neredeyse imkansız olduğunu ve saçların kafa derisini güneşin ultraviyole (UV) ışınlarından korumak için bir bariyer görevi gördüğünü söyledi. Bu üç ifadenin hepsinin yanlış olduğunu ve yakında hayatımı tehlikeye atacağını bilmiyordum"

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KAFASINDAKİ BENLER BÜYÜYÜP ÇOĞALMAYA BAŞLADI! DOKTOR 'MANTAR' DEDİ

Doktorun söylediklerinin tam aksine 5 ay sonra kadının kafasındaki benler büyümüştü ve çoğalmıştı. Yeniden bir fotoğraf çekerek aile hekimine gönderen Sarah, bu sefer de kafasındaki noktaların tedavi gerekmeden iyileşecek bir mantar türü olduğu cevabını aldı.

Bu kez doktorun dedikleri ile ikna olmayan genç kadın başka bir dermatologdan randevu aldı. Gittiği doktor benlerin acilen cerrahi operasyonla çıkarılması gerektiğini belirtti, biyopsi yapılmasını istedi.

Kafasında çıkan benler için mantar teşhisi aldı, gerçek hastalığının melanom olduğu ortaya çıktı

KANSER KAFATASININ AŞAĞISINA KADAR YAYILMIŞTI

Sarah'ın korku içinde beklediği sonuçlar yılbaşında geldi. Talihsiz kadında cilt kanserinin en agresif formu olan üçüncü evre malign melanom vardı ve kafatasının aşağısına kadar yayılmıştı.

Aldığı haber karşısında şoke olan başarılı gazeteci yaşadıklarını "Hemşire telefonda durumu anlattığında neredeyse yere yığılacaktım. Çok güneşlenen bir insan değilim, sürekli 30 faktör güneş kremi kullanırım ve neredeyse her zaman yağmur yağan Galler'de büyüdüm." sözleriyle anlattı.

Kafasında çıkan benler için mantar teşhisi aldı, gerçek hastalığının melanom olduğu ortaya çıktı

Sarah, sinir hasarı nedeniyle ameliyattan sonra birkaç ay yüzünün sol tarafını hissemedi.

8 SAAT SÜREN AMELİYAT

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Kanserin lenf bezlerine kadar yayıldığı ortaya çıkan Sarah, boynunun sol tarafındaki lenf düğümleri ve dokuların çıkarılması için 8 saat süren invaziv bir ameliyata alındı.

Genç kadının vücudunda artık kanser belirtisi yok ama ne yazık ki yolculuğum burada bitmedi. Doktorlar kanserin yeniden nüksetmesini önlemek için bir takım ilaçlar kullanması gerektiğini söyledi. Bu ilaçlar da can sıkıcı yan etkilere sahip.

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"GÜNEŞİN VERECEĞİ ZARARLARI HAFİFE ALMAYIN"

Sarah şimdi diğer insanların da kendi yaşadıklarını yaşamaması için uyarılarda bulunuyor. Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, "Lütfen güneşin vereceği zararları hafife almayın. Şapka giyin, gölgede kalın ve vücudunuzdaki benleri kontrol ettirin" ifadelerini kullandı.

Kafasında çıkan benler için mantar teşhisi aldı, gerçek hastalığının melanom olduğu ortaya çıktı

MELANOM NEDİR? BELİRTİLERİ NELER?

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Ulusal Sağlık Enstitüsü verilerine göre ABD'de bu yıl yaklaşık 99.780 yeni melanom vakası görüldü ve bu hastaların yaklaşık yüzde 7'si hayatını kaybetti.

İngiliz Dermatologlar Birliği'ne göre, melanom vücudun diğer kısımlarını istila etme olasılığı yüksek olduğu için en tehlikeli cilt kanserlerinden birisidir. Tedavi edilmediği taktirde diğer organlara yayılabilir.

Melanomun en önemli nedenlerinden biri, güneş ışığından gelen ultraviyole dalgalarına çok fazla maruz kalmaktır. Hassas ciltler ve ailedeki kanser geçmişi melanom geliştirme şansını artırır.

BOYUT, ŞEKİL VE RENK DEĞİŞTİREN BENLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL ETTİRİN

Melanomun ilk belirtisi, renk değiştiren bir ben veya yeni bir kahverengi veya siyah nokta olabilir. Benler kaşınıyorsa, kanıyorsa ve düzensiz şekillere sahipse derhal doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

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Çoğu melanom, görebileceğiniz yerlerde ortaya çıkar, ancak bazıları burnunuzda, ağzınızda ve Sarah'da olduğu gibi kafa derinizde de çıkabilir.

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#Cilt Kanseri#Melanom#Melanom Belirtileri

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