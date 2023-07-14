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Kafası neredeyse tamamen kopmuştu! Dünya Filistinli Süleyman'ı konuşuyor...

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#Süleyman Hassan#Filistin#İsrail
Kafası neredeyse tamamen kopmuştu Dünya Filistinli Süleymanı konuşuyor...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 14:00

Bisiklet sürerken arabanın çarptığı 12 yaşındaki Filistinli Süleyman Hassan'ın vücudundan neredeyse kopan kafası nadir görülen bir operasyon yeniden yerine dikildi.

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Batı Şeria bölgesinde yaşayan on iki yaşındaki Filistinli Süleyman Hassan'ın geçirdiği trafik kazası sonrası neredeyse yerinden kopan kafası başarılı bir operasyonla yeniden vücuduna dikildi.

KAFASI BOYNUNDAN NEREDEYSE TAMAMEN KOPMUŞTU

Bisiklet sürdüğü sırada bir arabanın çarptığı küçük çocuk uçakla Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem'in Travma Birimi'ne kaldırıldı.

Süleyman yoğun bakım ünitesine alındığında doktorlar çocuğun kafatasını tutan bağların ciddi şekilde hasar gördüğünü ve omurgasından neredeyse ayrılmak üzere olduğunu gördüler. Talihsiz çocuk 'Internal dekapitasyon'dan mustaripti.

Süleyman'ın kafasının 'boynundan neredeyse tamamen koptuğunu' söyleyen doktorlar nadir görülen uzun bir ameliyat gerçekleştirdiler ve Filistinli Süleyman hayata yeniden tutundu.

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ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN BÜYÜK BİR SAVAŞ VERDİK

Hastayı ameliyat eden cerrahlardan biri olan Dr. Ohad Einav The Times of Israel'e yaptığı açıklamada çocuğun hayatını kurtarabilmek için büyük bir savaş verdiklerini belirterek, "Prosedürün kendisi çok karmaşıktı ve birkaç saat sürdü. Ameliyathanedeyken hasarlı bölgede yeni plaklar kullandık. Çocuğun hayatının kurtulması bilgimiz ve ameliyathanedeki en yenilikçi teknoloji sayesinde oldu" dedi.

Kafası neredeyse tamamen kopmuştu Dünya Filistinli Süleymanı konuşuyor...


NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM, KURBANLARIN YÜZDE 70'İ HAYATINI KAYBEDİYOR

Dekapitasyon kelimi anlamı ile başın vücuttan tamamen ayrılmasıdır. 'Internal dekapitasyon' ise kafaya gelen ani bir darbe sonucu omurgada kafatasını yerinde tutan bağların ve kasların yırtılması ile gerçekleşiyor.

Çok nadir görülen durum omurga yaralanmalarının yüzde birinden daha azını oluşturuyor ve kurbanların yüzde 70'i anında ya da hastaneye giderken hayatını kaybediyor. Böyle durumlarda ameliyat ancak ana kan damarları hala sağlamsa mümkündür.

KİMSEDEN YARDIM ALMADAN YÜRÜYEBİLİYOR

Süleyman'ın sakatlığı Haziran ayının başında giderildi ancak doktorlar sonuçları açıklamak için bir ay daha beklediler.

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Süleyman kimsenin yardımı olmadan tekrar yürümeye başlarken, 12 yaşındaki çocuğun babası İsrailli doktorlara teşekkür ederek "Biricik oğlumu kurtardığınız için size hayatım boyunca minnettar kalacağım. Oğlumu kurtaran şey ekibin hızlı ve düzgün bir şekilde karar verebilmesiydi, çok düşük bir ihtimaldi ama oğlum hayata döndü" ifadelerini kullandı. 

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#Süleyman Hassan#Filistin#İsrail

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