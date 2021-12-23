Kadirov haddini aştı: Biz de Grozni’ye Öcalan anıtı dikelim

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Kafkaslar’da Rusya’ya bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti’ni Moskova’nın desteğiyle 2011 yılından bu yana yöneten Ramzan Kadirov, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de açılışı yapılan bir parka ‘Cevher Dudayev’ adının verilmesiyle Türkiye’ye yönelik haddini aşan açıklamalarda bulundu. Kadirov’un açıklamaları Kocaeli kentinde açılan bir parka Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Çeçenistan’ın ilk seçilmiş lideri Cahar (Cevher) Dudayev adının verilmesinin ardından geldi.

KÜSTAH AÇIKLAMA

1996’da Rusya’nın askeri operasyonuyla öldürülen Dudayev’i “terörist” kabul eden Kadirov, “Çeçenistan parlamentosu üyeleri ve güvenlik güçlerimiz Rusya’ya karşı terörist faaliyetlerde bulunan çok sayıda teröristin Türkiye yönetimi himayesi altında bu ülkede faaliyet yürüttüklerini ve hatta teröristlerin adını parklara vermeye başladıklarını ilettiler” dedi.

ÖCALAN ANITI

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Türkiye’nin dış politikada dürüst olmadığını öne süren Kadirov, “Bizim de Grozni’ye (terör örgütü) PKK lideri Abdullah Öcalan’ın anıtını dikmemiz yerinde bir yanıt olacaktır” dedi.

ÇEÇENLERİN İLK LİDERİ

Çeçenistan, 1993’te Moskova’dan ayrılıp Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’ni ilan etti, Dudayev ülkenin yeni lideri oldu. Çeçenistan’ın ilanı Birinci Çeçen savaşını tetikledi, 1996’da Dudayev uydu telefonuyla konuşurken Rus füzeleriyle öldürüldü. Geri püskürtülen Rus güçleri, 1999’da Çeçenistan’a geri girdi, 2009’da kontrolü sağladı.