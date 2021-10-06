Kadınların ücretsiz doğum kontrolü talebine mahkemeden ret

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Hollanda'daki 7 bin kadının, doğum kontrolü önlemlerine ülkedeki tüm kadınlar ücretsiz ulaşabilmesi amacıyla kadın hakları örgütleri öncülüğünde açtıkları dava, Çarşamba günü Lahey Mahkemesi'nde görüldü.

Davacı kadınlar, "Bir erkek ve kadın birbiriyle ilişkiye girdiğinde, doğum kontrolü maliyetlerinden genellikle yalnızca kadınlar sorumlu oluyor. Bu mantıklı değil" diyerek, herkesin ücretsiz doğum kontrolünden yararlanmasın gerektiğini savundu.



Bunun, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Sözleşmesi'nde yer alan temel bir hak olduğunu vurgulayan Hollandalı kadınlar, bu nedenle doğum kontrolünün, sağlık sigortası paketine dahil edilmesi talebinde bulundu.

Devleti temsil eden avukatlar ise Hollanda'da erişilebilirliğin yeterince iyi olduğu ve bu nedenle doğum kontrolünün temel bir hak sayılamayacağını öne sürdü. Devlet avukatlarına göre, hem erkekler hem de kadınlar ücretsiz doğum kontrolü hakkına sahip olmadığı için, cinsiyetler arasında herhangi bir ayrımcılık da söz konusu değil.

Lahey Mahkemesi de, resmi makamların bu görüşüne katıldı ve ücretsiz doğum kontrolünün gerekli olmadığına karar verdi.