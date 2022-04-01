Kadınların liderliğindeki şirketler, yatırım çekmek için mücadele ediyor

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Gender Index, İngiltere’deki 4 milyon 412 bin şirketin verilerine dayanarak yaptığı çalışmasında bu şirketlerin yüzde 16.8’inin kadınlar tarafından yönetildiğini tespit etti. Kadınların yönettiği şirketlerin erkeklerin yönettiği şirketlere oranla çok daha az yatırım aldığı ve bu sebeple kadın yöneticiye sahip şirketlerin büyüyemediği, eşit oranda temsil edilemediği belirtildi. İngiltere’de şirketlerin aldığı 1.3 milyon pound toplam yatırımın, ancak yüzde 11.9’unu kadın yöneticili şirketlerin aldığı ve bunun da erkeklere oranla 6 kat daha düşük olduğu belirtildi.



2021’DE KADIN YÖNETİCİLİ ŞİRKETLER YÜZDE 20’YE ULAŞTI



Çalışmada kadın yöneticili şirketlerin büyüme hızının yüksek olduğu ancak erkek meslektaşlarına göre yatırımı alamadıkları için düşük ciroda kaldıkları ifade edildi. Erkek yöneticiler, yılda 3.1 milyon pound ciro yaparken kadın yöneticiler yılda 1.3 milyon pound ciroda kaldıkları tespit edildi. Ayrıca İngiltere’de 2021 yılı itibariyle kadınlar, 145 bin 200 yeni şirket kurmalarına rağmen ‘kadın’ yöneticili şirketlerin tamamı ancak yüzde 20’ye ulaştı.

Yeterli yatırımı, desteği ve temsili elde edemeyen kadın yöneticili şirketlerin erkek yöneticili şirketlere oranla 3.5 kat daha az büyüdükleri vurgulandı. Bölge bazında elde edilen verilere göre başkent Londra, yüzde 18.3 ile en fazla kadın yöneticiye sahipken Kuzey İrlanda’da kadın yöneticilerin oranı ancak yüzde 13.5’te kaldığı görüldü.Sektör bazında kadın ve erkek yöneticilerin istatistiklerine bakıldığında tüm sektörlerde erkek egemen yönetici bulunduğu saptandı. Sağlık ve sosyal bakım faaliyetleri sektöründe yüzde 35,3 ile kadın liderliğin en büyük yüzdesine sahip olduğu ve ikinci sırada yüzde 33,0 ile eğitim sektörünün takip ettiği belirtildi. Buna karşılık, enerji sektörü yüzde 4.5 ile kadın liderliğin en düşük yüzdesine sahip sektör olduğu ifade edildi.