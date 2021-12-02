Kadınlar Tenis Birliği'nden Peng Shuai kararı

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Kadınlar Tenis Birliği (WTA), tenisçi Shuai Peng ile ilgili endişelerin ardından Çin'de yapılacak turnuvaları askıya aldıklarını açıkladı.

Peng, üst düzey bir Çinli yetkiliyi cinsel saldırıyla suçladıktan sonra üç hafta boyunca gözden kayboldu.

WTA Başkanı Steve Simon, Peng'in "özgür, güvende ve sinmeye zorlanmadığı" konusunda "ciddi şüpheleri" olduğunu söyledi.

Simon, "Sporcularımızdan orada yarışmalarını istemeye vicdanım el vermiyor" dedi.

WTA, Peng'in iddialarının tam olarak soruşturulması için defalarca çağrıda bulunmuştu.

Eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi sosyal medya üzerinden cinsel saldırıyla suçlayan Shuai Peng'den haber alınamayınca ünlü sporcular endişelerini dile getirmişti.

Peng'in sosyal medya postu da hemen silinmiş ve paylaştığı başlık platformdan kaldırılmıştı.

Kasım ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile yaptığı görüntülü görüşme sırasında Peng, "güvende ve iyi" olduğunu söyledi.

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Fakat WTA, videonun Peng'in güvende olduğuna dair "yeterli kanıt" sunamayacağını söylüyor.

Simon yaptığı açıklamada, 2022'de Çin'de etkinlikler düzenlenirse oyuncuların ve çalışanların karşılaşabileceği risklerden "büyük endişe duyduğunu" söyledi.

Simon, "Çin yönetimi, bu çok ciddi konuyu inandırıcı şekilde ele almadı" dedi.

Simon'ın açıklaması şöyle devam ediyor:

"Güçlü insanlar kadınların sesini bastırır ve cinsel saldırı iddialarını halının altına süpürürse, WTA'nın dayandığı temel - kadınlar için eşitlik - büyük bir gerileme yaşayacaktır. Bunun WTA'ya ve oyuncularına olmasına izin veremem ve vermeyeceğim."

Çin'de son iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle Kadınlar Tenis Birliği'nin etkinlikleri yapılmadı.

Bununla birlikte son yıllarda Çin'in yatırımları sayesinde ülkede çok sayıda turnuva düzenlendi.

Sadece 2019 yılında, Shenzhen'de yapılan WTA finalleri de dahil, toplam 30,4 milyon dolar ödüllü dokuz turnuva düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Peng, Çin'deki sosyal medya sitesi Weibo'ya, Zhang ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını yazdı.

Gönderi dakikalar sonra kaldırıldı ve Peng bir süre halk arasında görülmedi.

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Bazı tenisçiler ve sporcular Twitter'da #WhereisPengShuai (Shuai Peng Nerede) etiketiyle konuya dikkat çekti.

Bu kişiler arasında Novak Djokovic, Naomi Osaka, Serena Williams gibi ünlü tenisçiler de bulunuyordu.

35 yaşındaki Shuai Peng, Tayvanlı Hsieh Su-wei ile birlikte 2013 yılında Wimbledon, 2014'te de Fransa Açık'ta Çift Kadınlar kategorisinde şampiyon olmuştu.